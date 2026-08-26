Mariela, la mujer del Turco García, se enteró en vivo en Gran Hermano que será abuela: su reacción

La emoción se apoderó de Mariela Prieto durante una comunicación con su hijo Yamil García en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La participante recibió una noticia que no esperaba y que la emocionó hasta las lágrimas: el joven le contó que su pareja está embarazada. De esta manera, Mariela se enteró en plena casa que se convertirá en abuela.

El anuncio ocurrió durante el Derecho a Réplica (DAR) que Telefe le otorgó a la participante. Desde una videollamada, Yamil primero le anticipó que tenía algo importante para contarle y compartió con ella la emoción de toda la familia.

“Estamos todos juntos mirándote, estamos muy contentos y orgullosos”, le dijo. Luego, antes de revelar el motivo de la comunicación, agregó: “Quiero darte una noticia hermosa, que te va a cambiar la vida a vos y a todos nosotros”.

Mariela pudo conversar con su hijo en Gran Hermano (Captura: Telefe)

Después de algunos inconvenientes con el audio y la imagen, el joven finalmente pudo comunicarle la noticia. “Vas a ser abuela”, lanzó. Ante eso, Mariela quedó paralizada durante unos segundos, visiblemente conmovida por la inesperada revelación.

Yamil, el hijo que la participante tuvo con Claudio "el Turco" García, va a tener un bebé (Foto: Instagram @marielaaprieto)

“No lo puedo creer, voy a ser abuela”, exclamó, todavía sorprendida. Como era de esperarse, la participante no pudo contener las lágrimas ante ese especial anuncio.

La emoción de Mariela al enterarse de que será abuela

“Ay Yamil, parece un sueño, parece un sueño mi amor”, expresó Mariela, mientras intentaba procesar que pronto llegará un nuevo integrante a la familia.

La emoción de Mariela al enterarse de que va a ser abuela (Captura: Telefe)

“Voy a ser abuela, hijo”, repitió emocionada. La distancia con su hijo hizo que el momento fuera todavía más intenso, ya que la participante manifestó sus ganas de poder encontrarse con él. “Te quiero abrazar fuerte”, le dijo. Luego, volvió a expresarle todo su cariño: “Te amo, hijo”.

El mensaje de Yamil para su mamá

Además de contarle que será abuela, Yamil aprovechó la comunicación para hablar sobre el desempeño de su madre dentro del reality. Ante la consulta sobre cómo la estaba viendo en la casa, el futbolista expresó: “Estoy orgulloso de la madre que me tocó”, aseguró. Y sumó: “Una diosa, la estás rompiendo”.

La noticia causó furor y se hizo viral en las redes (Foto: Instagram @marielaaprieto)

Mariela volvió a emocionarse al escuchar las palabras de su hijo y celebró una vez más la noticia que acababa de recibir: “Te amo, hijo, estoy muy feliz de que voy a ser abuela”.

Antes de finalizar la comunicación, Yamil también le dejó un mensaje de apoyo para su continuidad en el reality. “Te quiero ver en la final, te amo Ma”, sentenció.