Marina Calabró y Yanina Latorre cuestionaron la actitud de Julieta Poggio: “¿Quién se cree?”

Julieta Poggio alcanzó el estrellato en 2023, tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe). Quedando en tercer lugar, se coronó como la última mujer en salir del reality antes de Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, con quienes forjó un vínculo que trascendió la competencia.

Desde entonces, ha sido invitada a cientos de eventos de algunas de las marcas más relevantes de nuestro país, así como también a participar de diversos programas de televisión. En la actualidad, forma parte del panel de El Debate de Gran Hermano (Telefe), en el que analistas comentan el desempeño de los jugadores dentro de la casa.

Además, recientemente inició un nuevo proyecto de la mano de Telefe junto con su hermana, Lola, y el bailarín e influencer Julián Marin, llamado Zoom, acércate más. Este programa, transmitido por YouTube, está dirigido a un público infantil, por lo que generó todo tipo de reacciones. Muchos periodistas se refirieron al futuro de Poggio en los medios, y a esto se sumaron Marina Calabró y Yanina Latorre, quienes cuestionaron la actitud de la joven y aseguraron que “se habría subido al pony”.

Por su parte, la hermana de Iliana Calabró leyó en vivo la entrevista que le hicieron a Julieta en la revista Gente y analizó sus dichos. “Ya no sabía que más decir Juli Poggio. Decía: ‘creo que en poliamor, me gustan los hombres, pero también las mujeres, pero no estoy muy segura’. Ella lo que quería era un título... igual no le importó a nadie”, comenzó diciendo.

Jorge Lanata, atento a los dichos de su columnista, también expresó su opinión con respecto al futuro artístico de los jugadores de Gran Hermano: “Es loco lo que genera Gran Hermano en la gente. Porque esta chica, ponele, en tres años, a menos que tenga una carrera por otro lugar, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando se dé cuenta de que el universo no gira alrededor de ella?”.

Ante eso, Marina Calabró agregó: “Yo no sé a qué pony se han subido. Porque dice: ‘con tal de tener un click, un ‘Me Gusta’ o una visualización, publican cualquier cosa. Para los portales amarillistas es una noticia más, pero para mí son mentiras acerca de mí y mi familia, entonces me enojo y les escribo por privado. Les pido que me pregunten a mí’”.

Este fragmento del programa radial lo reprodujeron este miércoles en LAM (América TV) donde, hace algunos días, el cronista del ciclo le había hecho pasar a la joven un mal momento, recordándole el hecho más vergonzoso que le sucedió durante su estadía en la casa de Gran Hermano. En esa ocasión, su mamá saltó a defenderla y apuntó contra el periodista, diciéndole que “era un boludo malvibrosos” y que “merecía que Julieta no le diera una nota nunca más”.

Tras el clip, y con la bronca de lo que había sucedido con LAM, Yanina Latorre contraatacó a Julieta Poggio: “Yo con su trabajo no me metí. Yo me meto con la victimización que dice que todas son notas fake y que le inventan cosas. Entonces yo dije: ‘reina, acá conté cómo salías con Marcos (Ginocchio), dónde te encontrabas, en qué departamento, de qué productor y lo negó. Y después lo aceptó'”. Luego, al igual que su colega, remarcó: “Está subida a un pony”.