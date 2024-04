Las mediáticas hermanas debutan al frente de Zoom, acércate más, una propuesta inmersiva y musical que se puede ver en diversas plataformas y donde abordan temáticas vinculadas al público infanto-juvenil

Llegan a la redacción de LA NACION y se roban las miradas, pero, hasta que se pone en marcha la producción fotográfica y la posterior entrevista, las hermanas Juli y Lolo Poggio parecen concentradas como deportistas de alto rendimiento que solo piensan en el desafío inmediato. Hablan poco. Se retocan el maquillaje. Tantean el terreno. Reconocimiento de campo.

De notable parecido físico, en cuanto comienzan a posar para el lente del fotógrafo, rápidamente dejan atrás la austeridad de sus modos y juegan con la cámara con mil y una poses. No hay que orientarlas. Saben cómo hacerlo y qué se necesita. Llamativas a más no poder, se entusiasman al posar. Apelan a una suerte de catálogo incorporado de contorsiones y muecas. Saben muy bien qué les rinde y lo explotan buscando conciliar desfachatez, simpatía y cierta osadía.

Esos rasgos seguramente son los que potencien en Zoom, acercate más, el proyecto musical y digital que se puso en marcha este miércoles y que está dirigido a un público infanto-juvenil . ¿Quiénes mejores que ellas para llegar a ese ecosistema que les es tan cercano? Juli cuenta con 22 años y su hermana Lolo recién cumplió los 17. Aunque demuestran ser unas experimentadas jóvenes con una vida atípica, de tiempos acelerados.

Ambas comenzaron a transitar los medios precozmente, ya sea como actrices, bailarinas y modelos . Juli rodó películas con Topa, Nicolás Cabré y Luisana Lopilato y formó parte de una de las versiones del musical El principito en un teatro porteño, pero llegó a la cúspide de la exposición cuando participó en el reality Gran Hermano , logrando una excelente performance que la llevó a ganar el tercer lugar de la competencia que finalizó en marzo del año pasado. Lolo grabó su primera publicidad a los nueve meses; en una tira de Polka hizo de hija de Adrián Suar cuando sólo contaba con ocho año; participó en ATAV, otra ficción de la misma factoría, interpretando a las hermanas Legrand y acaba de formar parte del programa de formación de artistas Go Broadway, que se desarrolla en Estados Unidos.

“Zoom es un programa multiplataforma, con muchas canciones y temáticas que no se tocan tanto, orientadas a acompañar a los jóvenes en todo lo que les pasa en el proceso de crecer. Se creó para poder estar junto a ellos, respondiendo a preguntas que surgen en esta etapa”, arremete Lolo con el discurso muy bien aprendido y con evidente compenetración en su nuevo rol.

Las hermanas Poggio se complementan aunque no niegan que, a la hora de compartir el trabajo, suelen discutir Fabian Marelli

La primera temporada de Zoom, acércate más estará conformada por quince episodios -que serán estrenados de manera semanal- que estarán estructurados temáticamente en torno a cuestiones como la amistad, el ghosting, la empatía y los miedos. Además, cada capítulo contendrá role play, challenge y un clip central. Todo podrá verse en YouTube, Instagram, Tik Tok, Spotify y en diversas plataformas musicales.

No es la primera vez que las hermanas Poggio trabajan juntas. Hace tiempo protagonizaron la pieza Amor propio, con la que realizaron una gira por gran parte del país. “Nos llevamos bien”, asevera Juli, pero su hermana se despacha con alguna mueca. “Tenemos las peleas normales, con un hermano uno choca; a veces discutíamos en las grabaciones y todos se reían, pero el primer día estuvimos muy generosas y hasta compartimos maquillajes”, reconoce Lolo.

Junto a las hermanas Poggio estará el actor, bailarín y creador de contenidos Julián Marín, quien a sus 20 años ya cuenta con más de un millón de seguidores en Tik Tok que se entusiasman con sus tutoriales de baile. “Nuestro compañero es lo más. Este es un proyecto donde no hay egos”, sentencia la menor de las hermanas, muy plantada en su palabra y con una madurez que la aleja de su edad.

-Pareciera ser que se llevan el mundo por delante, ¿a qué le temen?

Lolo Poggio: - Le tengo mucho miedo a la soledad , es una cosa que tengo que manejar. No puedo comer ni irme de viaje sola. Es algo que tengo que trabajar porque no está bueno.

Juli Poggio: -Era igual, pero, desde que me fui a vivir sola, me cambió la cabeza.

Julián Marín acompaña a Juli y Lolo Poggio en Zoom, acércate más, una propuesta donde lo festivo también le da lugar al abordaje de los temas que preocupan a los adolescentes Prensa zoomacercatemas

La casa más famosa

-Juli, ¿cómo ha sido sostener el nivel de exhibición pública que implica participar de Gran Hermano?

Juli Poggio: -En la calle, cuando la gente me saluda, siento que me conoce en un ciento por ciento, me vieron en todos mis estados. No me reconocen por un personaje, sino por mi persona , entonces la conexión con el público es muy cercana.

-¿Qué fue lo peor que te tocó atravesar en el reality?

Juli Poggio: -Dentro de la casa fui muy feliz, estuve muy relajada, en un momento me olvidé que había cámaras. Lo peor es la exposición que luego lleva a fake news, a que pongan en tu boca frases que nunca dijiste o que involucren a tu familia.

-Parte de las reglas del juego que decantan del formato...

Juli Poggio: -Es lo más fuerte, pero aprendí a convivir con eso, es parte de la fama, aunque no es lindo. Cuando tengo un día bueno, con la autoestima allá arriba, no me pasa nada; pero cuando estoy más triste o sensible me pega más.

-Lolo, sin haber transitado una experiencia extrema como la de Gran Hermano, ¿cómo te llevás con la exposición pública?

Lolo Poggio: - Estoy acostumbrada a la cámara , a saber que siempre habrá gente del otro lado viendo y opinando.

-¿Cómo transitó la familia el paso de Juli por el reality?

Lolo Poggio: -La veíamos más que antes, teníamos la televisión puesta todo el día con Gran Hermano en vivo; mi mamá no se iba a dormir hasta que no veía que Juli se metía en la cama.

-Juli, casi seis meses de aislamiento es mucho tiempo, ¿qué te sucedió cuando regresaste a la vida cotidiana?

Juli Poggio: -No entendía nada, no podía creer los seguidores que tenía. Fue todo muy fuerte, de golpe. Mis amigos me decían que ya no podrían ir al shopping conmigo. Una vida nueva, pero yo la busqué, así que me adapté súper rápido a la nueva realidad.

La charla es seguida de cerca por Patricia, la madre de las hermanas, quien las acompaña en todo momento. Las tres tienen un notable parecido físico. “Yo creo que se parecen al padre”, asevera la mujer. Ambas coinciden en que es fundamental el apoyo de ella y que suele ser algo que rescatan en el medio. “No debe ser tan común”, reflexiona Lolo, mientras que su hermana Juli reconoce: “Vivimos pidiéndole consejos”.

-¿Sienten que, por haber ingresado al mundo artístico desde tan chicas, se perdieron vivir algo de la infancia o la adolescencia?

Juli Poggio: -Quizás no fuimos a algún campamento.

Lolo Poggio: -Nos perdimos algún “cumpleañitos”.

-Sus compañeros, ¿las veían distintas? ¿Pesaba el prejuicio sobre ustedes?

Juli Poggio: - En primer año del secundario sufrí un poco de bullying . A mis compañeros no les gustaba que yo trabajara. Pensé en cambiar de colegio, pero fuimos creciendo todos y eso pasó.

Lolo Poggio: -Yo siempre conviví bien, porque fui al mismo curso desde los seis años, entonces todos tenían normalizado que trabajara en la televisión. Nunca me discriminaron.

A pesar de sus 17 años, Lolo Poggio demuestra madurez al hablar y una gran destreza para expresarse a través del lente de la cámara Fabian Marelli

-¿Maduraron antes de tiempo?

Lolo Poggio: - Una aprende a luchar contra las frustraciones , quizás vas a diez castings y no quedás en ninguno, pero no hay que tomarlo como nada personal. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, hay que entregarse al universo.

Juli Poggio: -Cuando salí de la casa de Gran Hermano fue todo tan fuerte que, en un punto, no lo supe manejar, me pegaban mucho los comentarios en las redes sociales, así que pasé por una etapa un poco fea .

-Un gran costo...

Juli Poggio: -Nunca había tenido un momento oscuro en mi vida, así que haber estado tan mal, me hace valorar sentirme muy bien hoy.

-¿Te dolía mucho lo que se decía sobre vos?

Juli Poggio: -Sí, la gente es muy impune en las redes sociales, se esconden detrás de una foto de perfil falsa y, con un comentario, pueden llegar a lastimar mucho. Ahora lo puedo manejar, hago terapia y estoy mucho mejor conmigo misma .

-Pensando en esas cuestiones, se dijo que no querías compartir proyectos o campañas de publicidad con otros participantes de Gran Hermano, ¿es real?

Juli Poggio: -No, es totalmente falso. No puedo creer que portales supuestamente serios puedan levantar una foto editada y que eso de lugar a una fake news. Es muy difícil convivir con esos comentarios. Hay miles de marcas y trabajo para todos, jamás le quitaría esa posibilidad ni a “esa compañera” ni a ninguna otra . Me duele mucho cuando se me acusa de algo falso.

-Concretamente se habló de que no querías compartir una campaña con Coti Romero, también participante de Gran Hermano.

Juli Poggio: -No soy esa clase de persona, pero la gente cree todo, sin dudar. No tengo ninguna rivalidad, quizás nace de los “fandoms” (grupo de fans) o de los medios que buscan que te pelees con alguien. Hablé con ella y le expliqué que todos los chats eran mentira y lo entendió, pero el medio quiere seguir enfrentándonos.

"Me duele mucho cuando se me acusa de algo falso", se queja Juli Poggio Fabian Marelli

Se criaron en Villa Devoto. Además de sus padres Patricia y Julián, el cuadro familiar se completa con Camila, la hermana mayor, modelo y productora. “Vivíamos en una casa chiquita, con muchas mascotas, así que estábamos todos apretaditos”, coinciden.

-¿Tienen novio?

Lolo Poggio: -Sí, estoy de novia hace dos años y muy feliz.

Juli Poggio: -Yo estoy soltera.

-En los últimos días visitaste la provincia de Mendoza y se aseguró que estabas acompañada por un joven, con quien ya se te había vinculado.

Juli Poggio: -Me buscan pareja todo el tiempo, debo tener tres novios por semana. Tengo todo, novio, “chongo”, marido; me quieren ver de novia o casada. Parece ser que cuando una está soltera no puede tener amigos ni chongos .

-¿Te gustaría estar de novia?

Juli Poggio: -Para nada, siempre estuve de novia, así que estoy en mi mejor momento de soltería, conociéndome. Estoy perfecta, enfocada en mí.

Lolo Poggio: -Es una nueva faceta de Julieta, porque desde los once años estuvo de novia . Se peleaba con un novio y al mes ya conocía a un nuevo chico.

Juli Poggio: -Soy muy enamoradiza.

-Juli, al ser una persona pública, tendrás que discernir entre quién se acerca por deseo real y quién lo hace por estar junto a una figura famosa.

Juli Poggio: -Soy muy buena para captar esas cosas, tanto con los chicos como con las amistades en general.

Julieta Poggio y su exnovio Lucca Bardelli, de quien se separó luego de participar en el reality Gran Hermano, cuando los rumores la vincularon con Marcos Ginocchio, también jugador del programa Ig / @luccabardell

-Juli, hace poco fuiste protagonista de un accidente grave.

Juli Poggio: - Estaba en una fiesta en un barco y, con otra chica, nos caímos. Me hice una gran cicatriz en la cara .

Lolo Poggio: -Yo la saqué del agua, cuando la vi me puse a llorar, porque le estaba sangrando el ojo y sin la posibilidad de llevarla a atender a un lugar cercano.

Juli Poggio: -Por suerte estaba con mis dos hermanas. Fue un gran susto, pero no me quedó ni una cicatriz.

Ayer nomás

“No tengo recuerdos tristes, tuve una infancia muy feliz”, sostiene Lolo, mientras que su hermana reconoce: “Trabajé desde muy chiquita, pero también tuve una infancia muy feliz”.

La actividad de ambas las alejó del común de sus congéneres: “No tuve una infancia común. Cuando estaba en segundo grado, salía del colegio y me iba a grabar una novela. En mi casa estudiaba el guion, mientras hacía la tarea”, cuenta la más chica de las hermanas, recordando su paso por los sets de Solamente vos, tira protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro.

-¿Hubo imposiciones en la elección del camino artístico o fue una elección propia?

Lolo Poggio: -Cuando una trabaja de lo que ama, es no trabajar; siempre nos gustó estar en este medio.

-Al pensar en la otra, ¿cuál sienten que es el peor defecto y la mejor virtud?

Lolo Poggio: -Juli, a veces, es un poco desatenta de su entorno, como que primero está ella y luego el resto; pero su virtud mayor es que es muy generosa, todo lo que tiene lo comparte.

Juli Poggio: -A mí la plata no me interesa. Doy todo sin esperar nada a cambio.

-¿Te han defraudado mucho?

Juli Poggio: -Eso se lo dejo al universo. Si uno es buena persona, te pasan cosas buenas. El alma existe y yo estoy muy tranquila cuando me voy a dormir.

-Juli, te falta responder sobre tu hermana...

Juli Poggio: -Ella es muy terca, quiere tener la razón en todo, le cuesta escuchar; pero tiene la virtud de ver el lado positivo de las cosas, de tratar de sacar lo mejor, de darte un consejo. Es muy compañera.

Sin miedo a la cámara y con una simpatía arrolladora, las hermanas Poggio desean larga vida a Zoom, su nuevo proyecto digital Fabian Marelli

Acercate más

Antes de irse, ambas refuerzan el entusiasmo que sienten ante el proyecto que acaban de estrenar. “Zoom es una idea súper musical que tendrá todo lo que nos gusta ver a nosotras, por eso estoy segura que al público también le va a interesar”, sostiene Juli, quien luego de pernoctar en la casa de Gran Hermano durante 161 días, se desafió en el protagónico de la comedia teatral Coqueluche, dirigida por José María Muscari, acompañada por Betiana Blum e interpretando el papel que décadas atrás cumpliera Thelma Biral. “Fue alta experiencia”, sostiene la actriz con argot propio.

-La porción de la audiencia a la que se dirigirán no cuenta con demasiados productos que aborden algunas de las temáticas planteadas.

Juli Poggio: -Cuando doy seminarios de danza, escucho letras de canciones que están normalizadas, pero que, en muchos casos, se trata de temas muy sexualizados. Vamos a proponer música súper linda, pero acorde a la edad de los chicos.

-Tanto la etapa de la infancia como la adolescencia han sido algo recortadas en sus tiempos y los referentes de este público aceleran algunos procesos.

Lolo Poggio: -Muchas veces, las nenas cantan letras que ni siquiera saben qué significan. Zoom tendrá canciones muy divertidas, súper “reaggetoneras”, pero llevando las letras para otro lado, con otro mensaje.

-¿Qué otros temas tocarán?

Juli Poggio: -Hablaremos sobre qué hacer cuando te “ghostean en redes sociales” (léase cuando una persona pone punto final a una relación sin dar explicaciones y anulando de sus redes sociales a la pareja abandonada). También nos referiremos a cómo decir que no, o a que nadie puede decidir cómo te tenés que vestir ni decirte qué te queda bien o mal y hacerte sentir incómoda.

Lolo Poggio: -Una de las canciones más lindas dice que no somos todos iguales, me parece un mensaje importante que suele perderse.

-Evidentemente, Zoom tendrá mucho de la vivencia propia de cada una.

Juli Poggio: -Estuvimos muy metidas en el proceso de creación, en todos los contenidos.

-La deconstrucción en torno a la imagen hoy permite una diversidad no hegemónica, aunque muchas seguidoras pueden encontrar en ustedes un modelo estético aspiracional. ¿Cómo se inserta esta realidad en el mensaje que ustedes buscan dar?

Juli Poggio: -No todo es la apariencia, se puede estar mal por dentro. Llevar una imagen aspiracional es un peso en lo que comunicás o en los productos que promocionás, hay que tomarlo con responsabilidad.

Lolo Poggio: -Los chicos y chicas de mi generación nos criamos con otra mentalidad, sentimos que ya no hay cuerpos hegemónicos o reales. Todos los cuerpos son reales, distintos, válidos y hermosos . A mi edad, eso está incorporado, vino de fábrica. Uno es hermoso como es.

Cada episodio desarrollará un tema que será estructurado a través de una canción creada ad hoc por la compositora Madda Bergeret.

-¿Con qué sueñan?

Juli Poggio: -Soñamos en grande, queremos hacer shows en teatros, giras por todos lados.

Lolo Poggio: -Deseamos que el programa tenga muchas temporadas.