Una de las relaciones que más especulaciones y revuelo causó en Gran Hermano 2023 (Telefe), fue la de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, en especial por el vínculo de ambos al que se lo bautizó en las redes sociales como “Marculi”. Si bien, durante meses desmintieron el romance, fue la exparticipante del reality quien, recientemente, confirmó que existió una corta relación. No obstante, las versiones en off indicarían que el salteño habría elegido no continuar con ella.

El amor clandestino que inició en la casa más famosa del país y que luego tuvo sus réplicas en las afueras, llegó hace meses a su fin. En diálogo con LAM (América TV), Julieta Poggio confirmó que tuvo varios encuentros con su excompañero, pero en la actualidad está soltera, ya que esa relación no funcionó como se esperaba. ¿Qué sucedió?

“Ya está Marculi”, zanjó Juli en conversación con el notero de LAM y agregó: “Se confirmó y se murió en el mismo momento”. Luego de ello, desmintió los rumores sobre los encuentros que habría tenido ella con Marcos: “No fue así como lo cuentan, pero por respeto a todo lo que pasamos, prefiero no contarlo”.

Sin filtro, apuntó a las versiones que confirmó meses atrás Yanina Latorre en LAM: “Tampoco fue así, lo diría en este momento, pero no fue así (...) Hubo errores en los datos, de locación. Pero la dejamos ahí”. Cuando el periodista le preguntó acerca del motivo por el que no prosperó el romance, sentenció: “Por respeto no tengo que contarlo, sobre todo porque es una re linda persona y porque quedó todo bien entre nosotros”.

En tanto, afirmó que quiso darlo a conocer porque no puede “mentir”, es por eso que aseguró que “murió” Marculi. “La gente se daba cuenta, se me sale la verdad (...) Se me sale, la gente sabe que yo no miento”. Por último, insistió en que está soltera y definió a su vínculo con Marcos como “especial” y “linda”. “En este momento digo que bueno, que me vean con quien me tengan que ver. Estoy soltera, no tengo nada para ocultar. No quiero que me pongan de novia con cada pibe con el que salgo (...) estoy soltera y lo quiero aprovechar. No tengo nada para ocultar”, sostuvo.

Luego de la nota, desde el sillón de LAM, Pedro “Pepe” Ochoa dio detalles, según fuentes cercanas, sobre la causa que impidió que la relación de un paso oficial ante los medios. “Hay una historia de desamor. Marcos deja a Julieta. Estaban en un proyecto de empezar algo, y él tomó la decisión de no seguir. No es que ella quería también eso”, comenzó el angelito.

“A mí me contaron que él decía en privado que no le servía para su carrera estar pegado”, señaló Ochoa y agregó: “Marcos buscaba un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética de la que él pretendía (...) Él quería una chica cool. Como un estilo a Zaira Nara, que apunte a lo que quiere él como carrera”.

Hacia el final, Pepe comentó: “Lo que me contaron es que Juli no venía a ayudarlo a completar la imagen que él quería demostrar”. Por su parte, Maite Peñoñori argumentó: “Lo que yo sé es que Marcos buscaba alguien vinculado al modelaje y no tanto a lo mediático”.