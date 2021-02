Mario Baudry reveló la millonaria suma en dólares que se disputan los herederos de Diego Maradona

La actual pareja de Verónica Ojeda, el abogado Mario Baudry, dio datos reveladores sobre los bienes de Diego Maradona en medio de la causa judicial que investiga los últimos días del astro y de la disputa por su herencia.

Baudry representa legalmente a Dieguito Fernando Maradona y fue invitado al programa Informados de todo (América) para abordar los problemas que se generaron en torno a la sucesión del Diez. En este sentido, manifestó que es muy difícil rastrear el patrimonio total del futbolista y aseguró: “Él en un audio me dijo cuánta plata tenía. Al ser un audio privado no lo puedo mostrar. Si escuchás los audios de Morla, él decía que Diego era millonario, que iba a dejar muy bien parados a sus hijos, que había hoteles, fábricas de pastas y que a cada uno le iban a quedar millones de dólares”.

Para ser más preciso en los detalles, el letrado aclaró: “Bueno, hasta ahora se habla de seis millones de dólares entre todas las cuentas”. Ante la revelación, el periodista Diego Esteves se sumó al debate y comentó: “¡No es nada! Está probado, y tengo los documentos, que cuando Morla se hace cargo del negocio Maradona en 2014 recibe diez millones de dólares. Siempre insistió con la idea de que él triplicó la fortuna de Maradona”.

El patrimonio de Maradona sería de seis millones de dólares según Mario Baudry

Ante la intervención del panelista, el abogado le dio la razón y sostuvo: “La realidad es que cuando vos escuchás a todos los que manejaron la plata de Diego, todos te dicen que ganaron fortunas”. Además, comentó que algunos amigos de Maradona manifestaron que él les había dicho cuánta plata tenía pero “lo cierto es que cuando mirás el valor que pudieron haber tenido los negocios que Diego hacía, sí son millonarios. Porque Diego cobraba cien mil dólares para ir un día a un país”.

Sin profundizar, Baudry hizo estas afirmaciones en el marco de su vínculo actual con Ojeda y en la estrecha relación que ella tuvo con el ídolo deportivo durante años. Como representante de uno de los herederos, reiteró la difícil situación que enfrenta la Justicia para dimensionar el patrimonio y, más tarde, aseguró que se enfrentarán a un reto superior: repartir los bienes.

Por último, expresó: “Diego ganó mucha plata; el problema es que no la tiene Diego. Los resúmenes de gastos no se presentaron, así que no sé si se la gastó o si se la gastaron o si está en algún lado. Diego no la tiene. En la Justicia no hay nada”.

