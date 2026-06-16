Mario Pergolini sorprendió al revelar cómo hizo Cris Morena para convencerlo de que actuara en Floricienta

Si hay algo que los fanáticos de las tiras de Cris Morena nunca podrán olvidar es la muerte de Federico Fritzenwalden, en el final de la primera temporada de Floricienta. El personaje de Juan Gil Navarro murió atropellado por un auto y, hacia el final de su participación, tuvo una experiencia con Dios, que fue interpretado por Mario Pergolini. A casi 22 años de aquel episodio, el conductor sorprendió a todos al revelar cómo llegó a actuar en la exitosa telenovela.

El lunes 15 de junio, Mario Pergolini recibió en Otro día perdido (eltrece) a Juan Gil Navarro y juntos rememoraron el día que compartieron el set. El actor le preguntó si había hecho un casting para el personaje de Dios y el conductor le dijo que no. “¿Vos sabés por qué acepté ese papel?”, le preguntó y el entrevistado le respondió que ya “era hora de saberlo”.

Juan Gil Navarro y Mario Pergolini juntos en Floricienta (Foto: Captura)

“Creo que es la primera vez en mi vida que lo voy a contar”, siguió Pergolini. “Yo no me llevaba muy bien con Cris, no tenía una buena relación. Ella me convocó para el final de Floricienta. Era un gran momento, la tarde ardía, cuarenta puntos de rating, y le decía que no”, admitió.

“Y me dijo algo que pocas mujeres entendieron en mí”, reveló. ¿Cómo hizo Cris Morena para convencer a Pergolini de que hiciera una participación especial en Floricienta? Comprándole su primera PlayStation.

Perolini admitió que Cris Morena lo convenció de participar en Floricienta regalándole su primera PlayStation (Foto: Captura)

“Vino un día y me dije: ‘No me digas nada, yo te doy esto si lo hacés’. ¡Y era una PlayStation! Yo no tenía una’”, reveló. El regalo fue suficiente para que cambiara de opinión y aceptara la propuesta: “Lo hice por la play”, reconoció. “No lo puedo creer”, exclamó Evelyn Botto mientras Gil Navarro no podía salir de su asombro.

El conductor explicó que originalmente tenía sus reparos porque no era actor y le daba vergüenza ponerse en ese rol. “Pará, tan mal no actué”, admitió tras volver a ver una de las escenas, más de veinte años después.