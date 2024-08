A días del estreno de la secuela de Floricienta, Juan Gil Navarro generó polémica con sus declaraciones: “Me daba vergüenza”

Escuchar

En 2004, Cris Morena lanzó una telenovela que dejó una huella imborrable en toda una generación: Floricienta. La historia de la familia Fritzenwalden conquistó los hogares y el corazón del público, a tal punto que ahora regresa con Margarita, la secuela de este gran éxito que se emitirá por Disney+. Sin embargo, hay un acontecimiento que sigue siendo recordado casi dos décadas después: la muerte de Federico. En una reciente entrevista, Juan Gil Navarro, quien interpretó a ese personaje, reveló las razones detrás de su decisión de abandonar el programa en su máximo esplendor y dio detalles sobre su salida que generaron sorpresa en los fans.

Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro fueron los elegidos por Cris para protagonizar el exitoso programa. Bertotti interpretó a Florencia, la niñera de los hermanos de Federico, el personaje de Gil Navarro, quien era el tuto legal de los menores. Aunque la relación entre ambos al principio era muy difícil y parecían ser muy diferentes, el amor los flechó. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia un “felices para siempre”, él murió atropellado por un auto al final de la primera temporada. Esta trágica escena dejó una marca eterna en los fanáticos, muchos de los cuales aún no lograron superar la pérdida. Luego de este suceso, Fabio Di Tomasso se unió en la segunda temporada como el nuevo protagonista, interpretando al conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, quien conquistó el corazón de Floricienta.

Juan Gil Navarro aseguró que no fue fácil su salida del programa, que en ese momento era un éxito absoluto

Ahora, a días del estreno de la nueva propuesta que continúa con esta mágica historia, el actor dejó en claro los motivos de su decisión de irse. “Me daba vergüenza y me parecía estúpido esta idea de decir: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe’. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller”, reconoció, en diálogo con Rafa Juli para el programa De vuelta (América TV).

Juan Gil Navarro reveló la dura frase que le dijo Cris Morena cuando renunció al proyecto

En ese contexto, el artista recordó la reacción de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich cuando les informó que se sentía incómodo y que prefería retirarse en la primera temporada. “A fin de año me junté con ellos, les dije que les agradecía, pero que necesitaba hacer otra cosa”, comenzó diciendo, y mencionó: “Tenía 30 años cuando me fui. No les gustó nada, nada... me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido”.

El actor reveló que tanto Cris Morena como Gustavo Yankelevich no les gustó la idea de su salida en la primera temporada

Con el tiempo, Gil Navarro expresó que todavía le sorprende la falta de empatía por parte de los creadores de la telenovela en el momento de su partida. En esa época, el actor aseguró que su cuerpo empezaba a darle señales de que era necesario un cambio, ya que estaba experimentando problemas de salud. “Me pareció que era más el enojo que la comprensión”, mencionó. De todas formas, admitió que tuvo varios aliados que lograron entenderlo, como Esteban Pérez, quien también era parte de la tira, y Guido Kaczka, quien en esa época era pareja de Florencia Bertotti. “Cuando estaba por subir al auto, se me acercó él y me dijo ‘nadie entiende lo que estás haciendo, pero yo sí’”, rememoró.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el actor menciona su salida de la telenovela juvenil. El año pasado, cuando Flor Bertotti anunció sus shows en el estadio Movistar Arena, en los que interpretará canciones de la serie, el actor fue consultado sobre si participaría de los eventos; pero, su respuesta fue contundente. “Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho”, sostuvo en diálogo con Implacables (elnueve). “Agradezco como siempre; hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, pero es algo que dejé tan atrás, hace tanto tiempo”, sumó.

Al mismo tiempo, luego de algunas críticas que recibió por parte de los fanáticos, el actor decidió recurrir a su cuenta de X y aclarar sus dichos. “Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero”, escribió en el posteo, el cual cerró con unas palabras de la canción “Adiós”, de Gustavo Cerati: “No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”.

