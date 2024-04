El fuerte descargo de Guillermina Valdes por las críticas que recibió por no haber estado en el cumpleaños de su hijo

Escuchar

A fines de 2022, tras casi una década juntos y un hijo en común, Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli anunciaron su separación. Hoy cada uno está por su lado y volvió a encontrar el amor: ella de la mano de Joaquín Furriel y él con Milett Figueroa. Si bien los ex aseguraron tener una gran relación -cabe destacar que viven en el mismo edificio- en las últimas horas la actriz fue cuestionada por no haber estado presente en el cumpleaños de Lorenzo, el hijo que tienen en común. Sin dudarlo, respondió a las críticas a través de un video en Instagram y lanzó un contundente descargo.

El sábado, Guillermina Valdes acompañó a Joaquín Furriel a la entrega de los Premios Platino 2024, que se realizaron en el Teatro Gran Tlachco Xcaret de la Riviera Maya, México. Mientras tanto, en la Argentina, el domingo, Marcelo Tinelli hizo un festejo por los 10 años de su hijo menor Lolo, el cual, al igual que el del año pasado, tuvo como temática a Lionel Messi y la selección argentina. Los usuarios de las redes advirtieron que la actriz no estuvo presente en la celebración y se lo hicieron saber. Ella, por su parte, recurrió a las redes sociales para responder a los comentarios.

Guillermina Valdes y Joaquín Furriel juntos en la entrega de los Premios Platino 2024 (Foto: Instagram @joacofurriel)

“Buenas noches, ¿cómo están? Estoy leyendo unos comentarios que quiero aclarar, pero no por nada. Digo, la gente habla porque habla, porque tiene tiempo o porque le pasa algo. No entiendo, de verdad”, expresó Guillermina Valdes en un video que publicó en sus Stories de Instagram.

“Lorenzo, mi cuarto hijo, cumple el 18 de abril. Yo lo tuve, se lo certifico acá. Él nació el 18 de abril de 2014″, enfatizó la diseñadora y continuó: “Este 18 de abril yo festejé su cumpleaños y al otro día viajé. Punto. En los comentarios me ponen que cómo no estuve en el festejo del cumple de mi hijo. Yo ya festejé el cumple de mi hijo, el día de su cumpleaños”.

El fin de semana, Marcelo Tinelli celebró el cumpleaños de Lorenzo (Foto: Instagram @marcelotinelli)

En esa fecha, Valdes publicó en su cuenta de Instagram un posteo en honor a Lorenzo con las actividades del día. El festejo del cumpleañero arrancó con un desayuno junto a su madre y su hermano Dante. También celebró con su hermana Paloma y sopló las velitas en un restaurante. Además, la actriz publicó algunas postales y recuerdos de cuanto su hijo era pequeño.

En este sentido, y a modo de respuesta a los cuestionamientos, Guillermina dijo que en estos días iba a organizar una pijamada para su hijo menor y aseveró que ella no tenía que “dar explicaciones”. “Pero a lo que voy yo es, ¿por qué la gente le comenta a una madre, si estoy o no estoy para el cumpleaños de mi hijo, sin saber? Y con ese nivel de agresión y totalmente desinformados”, sentenció

Guillermina Valdes habló sobre su relación con Joaquín Furriel y contó cómo está su vínculo con Marcelo Tinelli

El sábado, Guillermina Valdes acompañó a Joaquín Furriel a la entrega de los Premios Platino 2024. Durante su paso por la alfombra roja, dialogó con Majo Martino para Mañanísima (eltrece) y contó que hizo una escapada express, que, según definió, se trató de “una locura por amor”.

“Él [Furriel] vive en España y era una buena oportunidad para verlo”, reveló. Contó que se ven cada mes y medio y afirmó que la relación a distancia funciona “muy bien”: “Yo tenía miedo, era medio apegada, pero funciona muy bien. Él es más llanero solitario, le queda cómodo incluso esto de un tiempo solo y a mí me está quedando cómodo, cosa que me sorprende también. Estoy aprendiendo mucho, así que está bueno”.

Asimismo, también fue consultada por el cumpleaños de su hijo Lorenzo, que fue el jueves 18. “Estuvimos un rato con Marce y después un rato con mis hijos”, explicó. Al día siguiente ella se tomó un vuelo a México con pasaje de regreso para el domingo. En este sentido, la periodista también le preguntó por cómo está su relación con el conductor y ella le aseguró que “está hermosa”.

“¿Hubo presentación Joaquín - Marcelo?”, quiso saber Martino. “Todavía no. No se dio todavía porque él está viviendo afuera. Pero yo tampoco la conocí a Milett. Me la quería cruzar en el edificio”, insistió Valdes. Incluso aseguró que quería verla para saber si eran parecidas o no. Además, desmintió cualquier tipo de incomodidad que pueda surgir en ese futuro encuentro, puesto que ya pasó mucho tiempo desde que se separaron.