El problema de salud que dejó a Marixa Balli afuera de LAM

Con el paso del tiempo, Marixa Balli se convirtió en una de las panelistas más destacadas de LAM. Quizá por eso, su silla vacía durante la semana llamó la atención y causó preocupación dentro del público del envío de América. Con el objetivo de transmitir tranquilidad, el propio Ángel de Brito fue quien habló del estado de salud de su “angelita”. “Le mandamos un saludo a Marixa Balli que sigue medio pachucha, que se ponga bien”, dijo, con los ojos fijos en la cámara en su programa.

De Brito explicó que fue él mismo quien habló con Balli y reveló que no la estaba pasando nada bien . “Hoy no hablé con ella, pero ayer sí y estaba liquidada. Tenía una infección superfuerte” , compartió. En ese momento, intervino Nazarena Vélez, quien también se comunicó con la bailarina y amplió la información. “Me dijo que estaba en el Hospital Italiano y no la habían atendido”, agregó la actriz y productora teatral.

Fue Ángel de Brito quien reveló el estado de salud de Marixa Balli instagram @marixaballi

Para poner fin al misterio, el periodista de espectáculos le puso nombre y apellido al diagnóstico de Balli -una infección en el oído- y, dentro de su estilo, envió un cariñoso saludo a su compañera de trabajo. “Está con corticoides, en el oído es muy feo, tremendo. Les da vértigo, dolor de cabeza, así que Marixa recupérate pronto que te extrañamos. Ni siquiera te reemplazamos , mirá cuánto te queremos”, disparó.

Si bien la idea era que Marixa Balli se reincorporara ayer al programa de espectáculos que sale al aire en vivo de lunes a viernes, entre las 20 y las 22, las consecuencias de la infección no le permitieron volver a la televisión. Aunque su cuadro había mejorado, para evitar los mareos, la pérdida de equilibrio y completar su recuperación le recomendaron reposo por 48 horas. Si todo marcha bien, la panelista podría volver el próximo lunes.

Un buen presente

Marixa Balli volvió a la TV en 2022 de la mano de Ángel de Brito DIEGO SPIVACOW / AFV - LA NACION

Luego de años de estar alejada de la TV, Marixa Balli encontró su lugar en el panel de LAM. La artista, siempre dispuesta a adaptarse a la coyuntura y de sobreponerse a los duros momentos que tuvo que enfrentar tanto en su vida privada como en el ámbito laboral, decidió volver a los medios en 2022 de la mano de De Brito. Desde entonces, comparte en el programa y en su cuenta de Instagram detalles de su día a día.

Hace poco, la bailarina decidió homenajear a Sussy, su mamá y uno de sus máximos pilares, con un video que emocionó a sus seguidores. Sussy es la mujer que, junto a su padre y hermano, la apoyaron para que pudiera instalar su primer negocio de ropa, que con el tiempo creció y se convirtió en una marca con sello propio: Xurama. “Feliz cumpleaños, mamá, te amo”, escribió al pie de un video en donde se veía a Sussy frente a una torta, una velita y una bengala encendida.

Las fotos que Balli comparte de su mamá también dejaron en evidencia el increíble parecido entre ambas. Los seguidores, además, se mostraron muy cariñosos con la mujer. “Hermosa tu mamá, una gran mujer”; “Es muy bella tu mamá”; “Bendiciones para las dos”; “Muy bien, disfrutá de tu mamá, hermosa”, fueron algunas de las opiniones que plasmaron sus seguidores.

Sussy, el pilar fundamental en el presente de Balli

Marixa Balli y el amor que siente por su madre (Fuente: Captura de Video/América TV)

A finales de 2022, Balli habló acerca de las dificultades que tuvo para llevar adelante su negocio y allí hizo presente la ayuda de su entorno familiar. A raíz de algunas críticas al gobierno de ese momento y la inseguridad en las calles, es que indicó que le gustaría mudarse a otro país, en especial a alguno de Europa, sin embargo, sostuvo que nunca abandonaría a su mamá.

“Tengo nacionalidad italiana y tengo pensado irme. Mientras mi madre esté conmigo, y espero que sea por muchos años, es lo único que me retiene en este país”. Luego, subrayó: “Mi vieja es una señora que vale millones, la amo con todo mi corazón y es lo único que me queda”.

LA NACION