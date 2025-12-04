Martín Fierro de la Danza: cómo será la ceremonia que reunirá a Virginia Gallardo, Julio Bocca y más de mil invitados de

El domingo, desde las 22, el Golden Center será escenario de un nuevo hito para la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), a los recientemente estrenados Martín Fierro de Portales web, de Teatro y de Salud, se le suma el de la Danza. Se trata de “un galardón federal, necesario e inclusivo”, según los organizadores describen a través de sus redes sociales. Es que más allá de la temática, por su dinámica, estos premios son muy diferentes a los que entrega la entidad presidida por Luis Ventura todos los años.

La entrega contará con una alfombra roja que comenzará a las 19.30 para darle la bienvenida a los casi mil doscientos invitados que luego disfrutarán de un cóctel de bienvenida con shows sorpresa en vivo hasta las 22, cuando tenga lugar la gala propiamente dicha que se podrá ver a través de Canal (á). La gran anfitriona de la noche será la exbailarina Virginia Gallardo, quien acaba de jurar como diputada por la provincia de Corrientes en el Congreso de la Nación.

El director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, Julio Bocca, estará presente en la ceremonia, según confirmaron desde la organización Fabián Marelli

La fiesta contará con una decena de invitados provenientes del mundo de la danza y la gran expectativa está puesta en la presencia del director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, Julio Bocca. Además, estará quien fuera durante años su compañera, Eleonora Cassano, y otros colegas como Hernán Piquín y Cecilia Figaredo. Por otro lado, estarán presente las ex Bailando Silvina Escudero y Sofía Macaggi, el coreógrafo Aníbal Pachano y la ex Gran Hermano Julieta Poggio. Los artistas recibirán menciones especiales a lo largo de la noche por su aporte, entregarán premios y no se descarta que alguno de ellos protagonice algún cuadro musical, ya que desde la organización del evento aseguraron a LA NACION que “habrá shows y sorpresas”. La gran noche se coronará con la entrega del Martín Fierro de Oro.

Nominados, jurados y votación

A lo largo de la velada se presentarán 41 categorías (algunas hasta superan los diez nominados), lo que hace que sumado a la cantidad de grupos de baile, sean más de mil los candidatos a recibir una estatuilla. “Los famosos van a premiar el talento argentino”, dijo a este medio Karina Armendáriz, bailarina y organizadora del evento junto con su socia Mayra Saad, doctora y profesora de danzas.

Gentileza

A diferencia de lo que ocurre con las premiaciones en otros rubros, no es Aptra quien nomina en base a un listado de las producciones existentes, sino que son las productoras del evento junto con ocho coaches quienes eligen a los “finalistas” luego de un casting multitudinario por decenas de ciudades del país. Los bailarines y coreógrafos que junto con ellas integran el jurado son Laura Roatta, Margarita Fernández, Soledad Bayona, Nico Fleitas, Javitto Sánchez, Andrea Martín, Sergio Pérez y Amir Thaleb.

“Empezamos por Viedma, nos acompañaba siempre Sciacaluga y sumamos algún jurado especializado en la danza de cada ciudad”, contó la productora sobre este casting que comenzó en mayo y terminó en octubre. Entre las categorías a premiarse están ritmo latino, danza urbana, árabe, folklore, español, flamenco, árabe, urbano, jazz contemporáneo y ballet, entre otras. Algunas de ellas tendrán también su reconocimiento en las divisiones infantil y juvenil, solistas, dúos y grupos.

¿Cómo será la votación? A los más de cien miembros de Aptra se le sumaron los votos del jurado que realizó la selección. “Entendemos que se premia el talento, pero ellos también darán su criterio de lo que les gusta”, explicó la bailarina y aclaró que, junto con la lista de nominados, a los periodistas les entregaron videos de ellos para que puedan apreciar su trabajo. Los votos ya fueron emitidos por -según la organizadora- cerca del 75 por ciento de los periodistas de la entidad.

Sin embargo, consultados por este sitio, diferentes miembros de Aptra aseguraron que prefirieron abstenerse de la votación por decisión propia, algunos por entender que la danza no está dentro de su “campo”y otros por no estar de acuerdo con la expansión que se le fue dando en los últimos años al galardón. Según trascendió, la entidad fijó un día para que quienes quisieran fueran al edificio ubicado en la calle Saavedra entre las 9 y las 19 para ver los videos de los nominados y votar.

La entrega de los Martín Fierro de la Danza se podrá ver a través de Canal á

Todos los finalistas están invitados a la ceremonia pero, por una cuestión presupuestaria, la organización no puede hacerse cargo del costeo de los pasajes hasta el Golden Center, en la ciudad de Buenos Aires. En lo que a la entrega respecta, una de las grandes diferencias con las tradicionales es que no habrá discursos durante la transmisión sino que, una vez que se sepa el nombre del ganador, se proyectará un video mostrando su trabajo.

La idea de la premiación surgió de las mismas organizadoras. “Le conté a Carlos Sciacaluga, yo ya vengo trabajando para una liga internacional de danza, recorro el país buscando talentos; entonces le dije ‘¿por qué no hacer un Martín Fierro de la Danza?’. Yo ya tenía todo armado”, explicó Armendáriz. El proceso no fue fácil y el “sí” para poner manos a la obra demoró un tiempo. Armendáriz primero presentó el proyecto por escrito con todo el reglamento detallado, hubo varias reuniones con miembros de la comisión directiva de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión Argentina hasta que en abril de este año la entidad dio el visto bueno.