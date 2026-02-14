Joe Fernández se disculpó con el bailarín del Colón tras sus dichos homofóbicos en el programa de Beto Casella

Joe Fernández, integrante del equipo de Nadie nos para que conduce Beto Casella en Rock & Pop, publicó un video en sus redes sociales con el que pidió disculpas públicas a Valentín Fresno, el bailarín del Teatro Colón. El descargo surge tras la polémica generada por comentarios homofóbicos emitidos durante la sección La Logia del Buen Gusto del ciclo radial, que aludió de forma despectiva a un video del artista.

En su mensaje, Fernández expresó su claro arrepentimiento: “Hola Valentín, quería pedirte disculpas públicamente por lo que sucedió en la radio el miércoles en la sección de La Logia del Buen Gusto, en donde me extralimité, me pasé, hice comentarios desubicados que no tenía que haber hecho”. Además, el panelista reconoció la gravedad del hecho y ofreció un espacio para el diálogo directo: “Pedirte disculpas, decirte que estoy acá poniendo la cara para lo que necesites hablar o comentarme o decirme”.

Por otro lado, reflexionó sobre la percepción del humor en ese momento y admitió que, lo que en ese instante pudo parecer “gracioso”, luego se evidenció como todo lo contrario. “Uno en ese contexto cree que es gracioso, y después viéndolo me di cuenta que no es ni gracioso ni nada que se le parezca”, manifestó. Su descargo concluyó con reiteraciones: “Disculpas públicas para Valentín y para todo aquel que vea este video”.

Joe Fernández se vio obligado a pedir perdón luego del repudio masivo que recibió en redes Captura Instagram (@joefernandezjoe)

La controversia se inició el miércoles 12 de febrero, cuando en Nadie nos para se proyectó un video del Teatro Colón. Este material invitaba a la audiencia a compartir un día con Valentín Fresno, quien mostró su rutina de preparación para una función de El Cascanueces. La sección La Logia del Buen Gusto, emitida los miércoles, se dedica a “analizar” lo que sus integrantes categorizan justamente como “de buen gusto”.

Lejos de un análisis, la sección derivó rápidamente en insultos homofóbicos por parte del equipo y la situación escaló sin que el conductor Beto Casella la detuviera, por lo que los comentarios ofensivos persistieron. Desde el control, incluso se superpusieron frases del fallecido humorista Doctor Tangalanga sobre el relato original de Fresno.

La reacción de Valentín Fresno no se hizo esperar y el bailarín utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su repudio y compartir una profunda reflexión sobre lo sucedido. “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras”, expresó. También criticó directamente a la prensa y señaló que “es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos”.

El artista recalcó que, aunque a él personalmente los comentarios no lo afectaran, el verdadero daño se generaría en “los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ‘putos’”. Su mensaje concluyó con un llamado explícito a la sociedad: “No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”. La publicación de Fresno, que incluyó el fragmento del programa, tuvo gran repercusión, con más de 15 mil me gustas y 4400 comentarios, mayoritariamente de apoyo.

Julio Bocca, director del Ballet Estable del Teatro Colón, grabó un mensaje de respaldo a Valentín Fresno y lo felicitó “por la respuesta a los mensajes homofóbicos”. Pero eso no fue lo único, sino que continuó: “La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación”.