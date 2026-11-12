Martín Migueles se metió en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Tengo miedo de que el juez me ponga una perimetral”

Luego de que Wanda Nara ingresara a La Isla, el barrio privado de Nordelta en el que vive su expareja, y rompiera la perimetral que tenía con Mauro Icardi para buscar a sus hijas frente a un supuesto episodio de violencia, su actual novio, Martín Migueles, rompió el silencio sobre lo ocurrido. El personal trainer y empresario habló con Marina Calabró en Primicias Ya (América TV) e intentó defenderse de las acusaciones en su contra.

“Hoy hablé con Migueles y lo que él me dice en líneas generales es: ‘Tengo miedo de que el juez me ponga una perimetral’. Lo dice en relación a las chicas. No que le importe lo de Icardi”, explicó la conductora sobre el temor que tendría de que lo separen de las nenas, a quienes les tiene muchísimo cariño. Esto surgió a raíz de un video que circuló en las últimas horas y que lo tiene como protagonista.

El polémico video en el que Martín Migueles invitó a Mauro Icardi a pelear

Uno de los clips más fuertes que circuló sobre aquel escandaloso día fue en el que se puede ver al propio Migueles enfrentar a Icardi. Las imágenes habrían sido tomadas por el propio jugador de fútbol, quien luego las habría difundido. En el video se lo escucha a Mauro decirle al entrenador: “Que vaya a hacer la denuncia (Wanda Nara) y que venga con la orden del juez”.

Cansado de la situación, Migueles le respondió: “Mauro, yo soy un pibe grande. No me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy Maxi ni soy L-Gante, yo te rompo la boca. Yo te aviso”. Al escuchar estas palabras, la policía que se encontraba en el lugar decidió separarlos. Mientras tanto, Icardi siguió grabando la escena, donde se podía escuchar a Martín afirmar: “¡Yo estoy re tranquilo! Pero donde te cruzo, te rompo la boca“.”

Debido a que el tono de la conversación entre los adultos había escalado, el jugador de fútbol no quería que Francesca e Isabella abandonaran la propiedad. “Bueno, la nena se queda y que vayan a hacer la denuncia. Cuando vengan con la orden del juez, después arreglamos todo. Y de paso están de testigo que hay amenazas”, se lo escucha decir.

Wanda Nara y Martín Migueles, junto a las hijas de la empresaria, Francesca e Isabella RS Fotos

Sin dejar de incitarlo a pelear, Martín le retrucó: “Vamos a pelear, quizá en una de esas me ganás. ¿No te animás?“. Sin prestarle atención, Icardi insistió: “La nena se queda”. Pero las autoridades presentes no tomaron la decisión por su cuenta, por lo que le advirtieron al futbolista: “Esperá un segundo, Mauro, que venga el fiscal y corrobore eso...”.

“Están ustedes de testigo y el Ministerio Tutelar, que la nena habló por teléfono y mintió. Lo dijo porque se quería ir y que tenía una juntada con amigos. Le dijo a la madre que la venga a buscar”, señaló el futbolista. En contraposición, Martín Migueles le respondió de lejos: “¡¿A una nena le vas a pegar?! ¡¿A una mina?! No te da para pelear con un chabón".

Fue ante estas confusas imágenes que la pareja de Wanda decidió aclarar la situación con Marina Calabró. “Con respecto al video me dice: ‘Icardi me venía insultando y yo reaccioné. Ese video no tiene contexto’. Él [Migueles] venía muy cargado porque la nena le había pedido auxilio a él. ‘La nena me llamó y por eso reaccioné’”, explicó la periodista.

Quien también se habría puesto del lado de la pareja de Wanda Nara en la contienda, para sorpresa de todos, fue la China Suárez, pareja de Mauro Icardi y testigo de los hechos ocurridos en su hogar. “También me dijo algo que me llamó mucho la atención, que fue: ‘La China Suárez cree que soy copado. Tenemos la mejor’. Me explicó que las niñas le contaron que la China les había dicho que él era una persona con la que se podía hablar, una persona que había ido a ayudar”, cerró la presentadora al respecto.

Por otro lado, Martín Migueles contó que los altos cargos de Telefe le pidieron tanto a él como a la conductora de MasterChef Celebrity, una de sus máximas figuras, que calmaran las aguas y bajaran el perfil. “‘De Telefe nos pidieron que paremos este escándalo’. Me dijo que hubo un pedido tanto a Wanda, que si se dieron cuenta, no está dando declaraciones y tampoco está hablando mucho en off, como a los abogados. Incluso me dijo que Wanda todavía no tiene un abogado en lo penal, en este expediente”, confió Marina Calabró al terminar con el tema.