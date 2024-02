escuchar

Después de muchas idas y vueltas, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin son felices y están a punto de comer perdices. La relación atravesó todo tipo de etapas y obstáculos, incluso en un momento pareció llegar a su fin, pero el amor fue más fuerte y ahora se encaminan al altar. El próximo sábado, la pareja se casará en una exclusiva estancia en la provincia de Buenos Aires, con una fiesta para 400 invitados.

Nadie creía demasiado en la pareja, sobre todo por la diferencia de edad (él tiene 50 y ella, 33) y porque él recién acababa de separarse de Valeria Larrarte, luego de 25 años de matrimonio y cuatro hijos en común: los dos pares de mellizos Iván y Maia, de 29 años, y Dylan y Leyre, de 20 años. En tanto, Cande había terminado su relación con Federico Giuliani. Sin embargo, el destino tenía planes para ellos. Cande y Coti se conocieron en 2019 y dicen que fue un flechazo . Durante muchos meses mantuvieron la relación en secreto, viéndose a escondidas y simulando frente a muchos conocidos. Se animaron a blanquear en noviembre de 2020, durante un viaje a Mendoza. “Él tiene vinos allá. Tenía que ir y yo lo acompañé, sabiendo las consecuencias”, contó en ese momento la hija de Marcelo Tinelli.

Coti y Cande Tinelli comenzaron a salir en secreto y un año después recién se animaron a blanquear la relación

Hace un tiempo, el cantautor reveló cómo fue ese primer encuentro, en PH podemos hablar (Telefe): “Nos conocimos en un concierto que hice en La Plata. Yo la conocía de antes por Marcelo (Tinelli), cuando compuse una canción para su programa, y teníamos buena onda. Por eso me animé a invitarla a que viniera a verme y así nació el amor”. Después de ese día concretaron la primera cita y hubo muchas otras, a escondidas, claro.

Entonces, Cande y Coti se vieron por primera vez en un contexto laboral, cuando él le presentó a Marcelo Tinelli la canción “Por ahí”, que había escrito especialmente para la apertura de Bailando por un sueño 2020, que nunca salió al aire porque en marzo de ese año se declaró la pandemia y por unos largos meses, el mundo se cerró.

La relación creció poco a poco y Coti dio detalles sobre la cotidianeidad de la pareja: “Todo el tiempo estamos en casa cantando y grabando algún tema, de forma muy espontánea. Tocar la guitarra, componer y cantar juntos es una rutina. Ella canta divino”. En tanto, ella contó en Implacables (elnueve): “Está buenísimo trabajar juntos. Es una persona de la que aprendo un montón. Me enseña un montón. A la música la tiene atada. Y es un placer porque es mi pareja y lo amo” . Y deslizó: “No quiero dejar de tener la experiencia de ser madre y Coti es el hombre para ese proyecto”.

La primera piedra

En 2022 fueron jurados del programa Canta conmigo ahora y en las redes sociales se mostraban más enamorados que nunca, pero no todo era tan así porque la exesposa de Coti no tomó muy bien la noticia de este amor y se enojó por la forma en que el músico la comunicó. “Estoy sorprendida y un poquito desencantada. Me sentí un poco decepcionada, ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia. No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada. Es nada más que eso. No tiene que ver con el despecho ni nada porque ya estamos divorciados. Es algo que ya se masticó. Es eso nada más: decepción”, dijo Larrarte en Nosotros a la mañana (eltrece).

Coti hizo oídos sordos y compartió una frase en Twitter: “La felicidad es tener la memoria justa y el momento exacto”. Cande, le respondió: “La felicidad es que hoy te veo”. Y al tiempo él aclaró cómo es la relación de esta nueva familia ensamblada: “Mis hijos tienen muy buena onda con mi novia”.

Al poco tiempo de blanquear la relación, la pareja festejó su primer año de amor y ella escribió: “Estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle, que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamás se pierdan, y cada vez construyamos más y más este hermoso castillo. Te amo Coti, gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa, sin vos siento hoy que no soy nada. Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente, octubre por siempre a tu lado”. Y él respondió: “Ay me quebré. Te amo eternamente flaca hermosa”.

Una ruptura que parecía definitiva

Durante el verano de 2022 se oficializó la ruptura de la pareja, se habló de infidelidad y hasta se mencionó a una azafata como la tercera en discordia. En LAM (América) dijeron que Coti subestimaba a Cande, que no compartía con su familia ni amigos y le criticaba su forma de vestir y las fotos que posteaba en redes sociales. Yanina Latorre aseguró que la pareja se había separado porque Coti es “infumable, tóxico, celoso, le molesta todo lo que ella hace, hasta los planes con las amigas y tiene un ego”. Pero, ajena a lo que se decía, Cande expresó en ese momento: “Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre. Lo suelto con todo mi amor, ojalá encuentre una persona que lo haga feliz”.

Coti y Cande Tinelli también han compartido escenarios America Rockstars

Estuvieron separados varios meses hasta que en septiembre de ese mismo año, se reconciliaron y lo contaron en redes a través de una foto que ella público, tomada de la mano del cantante. Poco después, ella habló del distanciamiento que habían atravesado: “Fue un impasse. A las relaciones hay que trabajarlas... a esta generación le cuesta un poco sostener las cosas, se tiene poca paciencia y me parece que tenemos que aprender. Es como esas parejas de años, que siguen casadas... eso es porque se trabaja: se cede en algunas cosas y se tolera hasta cierto punto. Como dice Gabriel Rolón, hay que aprender a amar lo que al otro le falta”. E hizo un mea culpa sobre las declaraciones que había hecho durante esa separación: “ Soy muy impulsiva. Re. Soy la peor. Somos re calentones los dos. Yo creo que sabíamos que nos íbamos a reconciliar porque somos medios así”.

Yo me quiero casar, ¿y usted?

El pedido de mano llegó en noviembre pasado durante un recital en el Gran Rex. Mientras los dos cantaban juntos el tema “Quiero verte”, Coti interrumpió el show, se arrodilló y le preguntó a Cande si quería casarse con él. Además del público, los fieles testigos de ese momento fueron los perros Jack Russell Terrier de la pareja, que subieron al escenario para la ocasión. La respuesta fue un sí, entre risas, besos y lágrimas.

Un divorcio millonario

Hasta el momento de la separación, Larrarte era la administradora de la carrera de Coti y tomaban muchas decisiones en conjunto, aunque nunca fue su manager. Sorokin y Larrarte se separaron en buenos términos en octubre de 2019, pero todo se complicó cuando el cantante y Cande Tinelli blanquearon su relación. En ese momento, estaban en plena negociación de la división de bienes y, haciendo cálculos, a Larrarte no le daban los tiempos y sospechó de una infidelidad.

Había mucho dinero en juego porque Coti es uno de los compositores más prolíficos de nuestro país y Larrarte fue su socia comercial durante muchos años. Las negociaciones duraron mucho tiempo y recién llegaron a un acuerdo después de que se supiera que él ya estaba en pareja con Cande. Dicen que él hizo algunas concesiones para cerrar el tema y dar vuelta la página.