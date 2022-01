MasterChef Celebrity: el duro cara a cara de Malena Guinzburg con Joaquín Levinton y Mica Viciconte

Joaquín Levinton y Mica Viciconte dejaron muy en claro que no están de acuerdo con la incorporación de Malena Guinzburg a esta edición de MasterChef Celebrity (Telefe), por eso la comediante decidió jugar rudo este martes por la noche y demostró que no va a ser fácil amedrentarla.

Todo comenzó con un desafío que propuso el jurado del popular reality show de cocina. Donato de Santis se encargó de anunciarles a los participantes que todos tenían una caja con 20 ingredientes en sus respectivas estaciones, menos Guinzburg, por lo que la humorista debía sacarle hasta 10 ingredientes a sus competidores. Ahí fue cuando la recién llegada apuntó directamente a Levinton.

Malena Guinzburg enfrentó a Joaquín Levinton y a Mica Viciconte

“Hoy será Malena quien deberá ser audaz para tomar 10 ingredientes en total de una o de todas las cajas de sus compañeros”, explicó el chef y hablándole directamente a Malena, insistió: “Incluso podrías sacarle 10 ingredientes a una sola persona”. El conductor del ciclo, Santiago de Moro, también metió cizaña y le dijo a la comediante: “Recordá que es una competencia, no te sientas mal. Ayer casi te bajan de un ondazo de ahí”, sostuvo señalando al balcón y cerró: “Así que vos jugá”.

Pero no hacía falta que la animen demasiado, Guinzburg ya había armado su estrategia y estaba dispuesta a ir por todo. Primero recordó que en la gala del domingo, Joaquín Levinton la quiso bajar del balcón, así que decidió vengarse del músico. Tomó la canasta vacía, se acercó a la estación del cantante de Turf y se llevó de todo: pescado, ajo, cebolla, limón, y hasta las aromáticas. “Pará, vení, llevate las cacerolas”, acotó Levinton en tono irónico.

Malena Guinzburg al enterarse que debía robarles ingredientes a sus competidores (Foto: Captura de video)

El recorrido, o mejor dicho el robo de ingredientes, siguió por la estación de Mica Viciconte, que ya se venía venir la situación. “Mi amiga Mica”, dijo Malena con sarcasmo mientras se acercaba con la intención de arruinarle la preparación a su competidora. “Ah, ¿me vas a sacar?”, le preguntó Viciconte con un notable enojo. “Mica tiene una mirada amenazadora”, definió Guinzburg. Como si fuera poco, la mujer de Fabián Cubero le dijo que si le sacaba algún ingrediente no iba a poder ir más a la cancha de Vélez, club del cual es ídolo el futuro padre de su hijo. A lo que la comediante respondió: “Tengo otros contactos... se llama Jorge Guinzburg la sala de prensa”.

Luego de calificar como “golpe bajo” el comentario de Viciconte, Malena continuó con el desafío y le sacó una botella de vino y una planta de hinojo. “Parece que no pero el hinojo te termina sirviendo”, aseguró y dijo que no le iba a sacar nada más.

Mica Viciconte y Joaquín Levinton, contra Malena Guinzburg

Después de recolectar más ingredientes en otras estaciones, Malena volvió con su canasta llena y una sonrisa. Del Moro le marcó que jugó fuerte y ella respondió sin dudarlo: “Joaquín había dicho que no se encariñó conmigo todavía, así que no tengo nada que perder”. Rápido de reflejos, Levinton le respondió: “Y vas bárbaro para que me encariñe”.

Viciconte, por su parte, aseguró que le sorprende que Malena juegue tan fuerte de entrada “porque te ganás enemigos y no está tan bueno todavía los enemigos, somos muchos”, reflexionó la ex Combate.