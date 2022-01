La explosiva reacción de Catherine Fulop contra Jauriu en MasterChef Celebrity: “¡Es mala!”

Con la evolución del programa, Masterchef Celebrity (Telefe) se vuelve cada vez más exigente con los participantes, quienes noche a noche tratan de destacarse en las hornallas y dar lo mejor de sí. Si bien el ciclo empezó con todos los famosos muy amigos entre sí, conforme pasa el tiempo salen a la luz los roces, producto de la lucha por ser el mejor chef amateur del país. En esta oportunidad, el foco estuvo en Catherine Fulop y Victoria ‘Juariu’ Braier, que protagonizaron un momento incómodo y se dijeron de todo.

El cruce tuvo lugar el lunes luego de que el jurado dio inicio al desafío de la noche, que consistió en preparar un plato libre con los ingredientes que ya estaban dispuestos sobre la mesa de trabajo de cada celebridad.

Sin embargo, contrario a lo que sucede usualmente cuando los participantes tienen cierta cantidad de minutos para ir al supermercado, esta vez los alimentos estuvieron representados por globos.

Catherine Fulop y Juariu se cruzaron en MasterChef Celebrity (Telefe) (Crédito: Captura de video Telefe)

En cada uno de ellos se leía el nombre de un producto y por eso, debían seleccionarlos con criterio y luego inflarlos, según explicó en ese momento, Damián Betular.

Una vez que lo hicieron, el pastelero pasó por cada mesa de trabajo para evaluar que todos tuvieran el mismo tamaño y en el caso de Juariu, uno de ellos no cumplía con el requisito y por ello se lo quitó. Lo mismo hizo el jurado con Fulop.

No obstante, el reto no quedó allí, ya que Santiago Del Moro tomó la palabra para señalar que como la influencer portaba la medalla de plata que correspondía a la semana pasada, tendría la potestad para “explotarle” un ingrediente a cada concursante.

Fue así como con la ayuda de un punzón, el presentador explicó las condiciones y Juariu puso manos a la obra. Luego de explotarle la mandioca a Tomás Fonzi, llegó el turno de Catherine, que puso mayor resistencia que el actor y trató por todos los medios que la influencer no le quitara ningún ingrediente.

“Acordate de todo lo que hice por vos”, le expresó mientras intentaba de evitar que Juariu alcanzara con globos con la gran aguja. En esa línea, enumeró todas las oportunidades en la que la ayudó en los desafíos. Tras cámaras, manifestó con evidente enojo que su compañera “era mala”.

Juariu expresó sentir culpa cuando explotó uno de los globos de Catherine Fulop (Crédito: Captura de video Telefe)

Si bien Juariu veía con nerviosismo la red de globos que sostenía la actriz y le expresaba que “sentía culpa por quitarle un ingrediente”, no dudó a la hora de pinchar uno.

Los esfuerzos de Catherine fueron en vano y terminó sin el globo del tomate. “Yo me las voy a arreglar”, dijo detrás cámaras, no sin antes referirse a Juario al señalar que “había que tener mucho ojito con ella”. Por último, aseguró que no hay que dejarse engañar por la imagen de chica inocente que intenta hacer creer su compañera por el hecho de haber venido desde el interior del país que porque venía de Tucumán y que era nueva en la farándula.