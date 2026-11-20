Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity se encontraron con una sorpresa al entrar al estudio: Wanda Nara, la conductora del programa, y los tres miembros del jurado estaban ataviados con ropa tradicional árabe. La consigna, entonces, se hizo evidente: debían preparar platos típicos de aquella colectividad.

Señalando a sus compañeros, Maru Botana y Germán Martitegui, Damián Betular se quejó de su atuendo: “Para mí ellos parecen más de la realeza; vos, Wanda, sos una princesa, y yo doy más asesor”.

Pero quizás el comentario más atinado de la noche lo realizó Martitegui. Cuando Karina Mazzocco le gritó desde su estación que parecía un turco, él se sumó a la broma: “Onur”, expresó, en referencia al personaje de la telenovela Las mil y una noches, que emitió eltrece hace algunos años.

Concretamente, lo que los participantes debían preparar era falafel en pan pita, con vegetales y salsa de yogurt. En este caso, contaron con el asesoramiento de uno de los semifinalistas de la edición anterior, el exfutbolista Claudio “Turco” Husain.

Mike Amigorena, el poseedor de la medalla plateada, contó con un beneficio: además de la receta del falafel, que sus compañeros también tenían, contó con la del pan pita. Justamente fue él quien terminó rechazando la ayuda de Husain y de Martitegui, y no lo hizo de buen modo. Pablo Migliore tampoco se tomó muy bien los comentarios de su excolega y lo terminó insultando. Y Nazareno Casero fue otro de los que no se tomó las intervenciones del invitado de la mejor manera.

La temática de la noche llevó a la conductora a volverse un poco autorreferencial: “Necesito una alfombra mágica para volver a Turquía porque me quedaron cosas pendientes”, expresó, en referencia a la casa que compartió allí mientras duró su matrimonio con Mauro Icardi. Y continuó: “Voy a ver si puedo traer todo eso que me quedó en una alfombra voladora. Necesito un príncipe que viaje conmigo, un Aladino”. Espontáneamente, Casero comenzó a entonar “Un mundo ideal”, el tema principal de la película animada de Disney de 1992.

“Siempre decís que te quedaron cosas... ¿Qué te quedó?“, quiso saber Damián Betular. ”Me quedó la mudanza entera. ¡Ya saben! Mis carteras, mis bolsos, mis zapatos... Todos originales", precisó Nara.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente para que los miembros del jurado dieran por inaugurada la ronda de devoluciones fue Martín “Campi” Campilongo, que había confesado que nunca en su vida había probado falafel y que recibió las indicaciones de la China Ansa durante todo el proceso. Y cuando Martitegui le preguntó qué le había agregado a los garbanzos, no tenía ni la menor idea.

“El pan pita está muy bien. Al falafel le falta algo de sabor, pero para no saber lo que era, es como que estamos en un lindo lugar de falafel en el Once. Bien. Está rico. Pero recién arrancaron y el mesero es nuevo”, indicó el chef, refiriéndose al desconocimiento que demostró el cómico. “Hay un buen camino, pero te falta esforzarte más. Faltan sabores, pero está bien presentado. Cocinaste con miedo”, sumó Botana.

Luego llegó el turno de Ansa. “Cuando ustedes crean que está bien de especias, falta el doble. El falafel es casi verde cuando uno lo muerde. Está muy bien frito, te quedó la corteza y cremoso por dentro y no se siente la harina. Está procesado, pero dejaste algunos trozos”, indicó Betular. Martitegui, a su vez, afirmó: “Es el falafel de alguien que lo conoce. Están los sabores, aunque le falta un poco. Para mí quedó un poco seco. El yogurt está muy rico, pero podrías haber puesto mucho más”.

En tercer lugar, y con muchas dudas, pasó Martita Fort. “No sé cómo me fue porque no conocía el pan pita y al no tener referencia lo empecé a estirar como si fuera una tortilla. Y de pedo tenía un bollo de masa y empecé a imitar lo que hacían”.

“Tiene mucho sabor. Está bien condimentado, se notan las especias, tiene gusto a garbanzo. Está un poco seco. Y al pan le falta un poco de horno, pero no está mal la masa”, consideró Botana. Y Betular sumó: “Está muy bien la salsa de yogurt, tiene la cantidad de eneldo que necesita para que se sienta. Y el falafel tiene cierto tono verde”.

Después, pasó Migliore. “Para no conocer estas preparaciones, me sentí bastante cómodo con la prueba”, afirmó el exfutbolista. “Cuando vi el plato, me entusiasmé: están bien armados y estéticamente están lindos. El yogurt está rico. Pero no entiendo qué pasó con el falafel... O lo procesaste mucho o le agregaste una harina rara. Tiene un color que es difícil de lograr con garbanzo. Está apelmazado y le falta sabor”, indicó Martitegui, luego de probar su presentación. Pero Botana no estuvo de acuerdo: “Yo no siento que le falte sabor. Creo que se puede haber oxidado. Te quedó muy compacto”.

Luck Ra, en tanto, aseguró estar emocionado por el resultado de su presentación. Pero antes de probar, Betular notó varios inconvenientes: en vez de sal, había espolvoreado el plato con azúcar, el pan pita estaba relleno hasta la mitad y el falafel estaba todo trozado. Y después de probar, aseguró: “Hasta ahora, es el mejor pita. Todo lo demás es un desastre”.

“Yo la textura no la entiendo. Tiene el mismo color que el de Migliore; algo raro hicieron”, consideró Martitegui. Y completó: “El pita está lindo por afuera. Lo de adentro es difícil de masticar”.

Antes de que Casero escuchara su devolución, ocurrió un curioso ida y vuelta entre el actor y los miembros del jurado. “¡Qué cortito ese delantal!“, observó Betular. Y Botana le explicó: ”El delantal tiene que proteger las partes interiores [SIC] de las personas del fuego, porque te podés quedar estéril".

Luego de probar, la pastelera indicó: “Es como de un food truck de Marruecos. El yogurt está un poquito picante, pero tiene todo, está muy completo y está sabroso”. Betular, a su vez, explicó: “Está muy bien el falafel y el pita”.

“Me gusta mucho lo que hice”, indicó Grego Rosello, cuando pasó al frente. “La mejor salsa, pero al pan le falta algo, quedó como grasoso y demasiado grueso. El sabor del falabel está bien, hasta que llegás al centro y está crudo”, señaló Martitegui. Y Betular asintió: “Es cierto. Hay algo que tiene aceite, porque si no, no se dora así”.

Karina Mazzocco pasó muy confiada porque su marido, Omar El Bacha, es de origen sirio-libanés y, por eso, está familiarizada con este tipo de preparaciones. “Está muy bien logrado. Es un sándwich que cuando lo mordés, te lleva a un país árabe. Es tan perfecto el balance de especias que está impecable. Aplausos”, indicó Betular. “Coincido con Damián. Ya desde la presentación empezás un viaje hacia algún lugar. Entendiste perfecto de qué se trata. El yogurt está perfecto, la ensalada suma muchísimo. Tener conocimiento sobre esta cultura te sumó muchísimo”.

Si Mazzocco había pasado con confianza, con Amigorena pasó todo lo contrario. “Parece un pancho”, indicó él mismo, al dejar su plato a consideración del jurado. “El babaganoush es sublime, pero al falafel le faltan especias y el pan pita parece más un taco”. Y ahí se descubrió cuál había sido el problema: el actor no usó levadura porque cuando fue a agarrar, ya no había más. “Para mí lo único que está bien en este plato es lo que te recomendó el Turco”, sintetizó Martitegui.

Luego de deliberar, los miembros del jurado establecieron que el de Mazzocco había sido el mejor falafel de la noche. Casero, Fort, Ansa siguieron sus pasos y pasaron directamente a la noche de beneficios. Luck Ra, Campi, Migliore, Amigorena y Roselló, en cambio, obtuvieron delantales grises y buscarán su permanencia en el programa en la noche de última chance.