Este martes 17 de noviembre se celebró una nueva gala de eliminación en el programa MasterChef Celebrity (Telefe). Por el contrario de lo que sucede habitualmente en este tipo de ediciones, el jurado, conformado por Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui, decidió que ningún participante quede fuera de competencia.

La premisa de la jornada culinaria era elaborar galletitas de masa sable. Cada uno de los participantes contó con una hora de preparación para elaborarlas y agregarles una decoración a elección.

Edith Hermida y Rocío Robles fueron las dos participantes que quedaron en la cuerda floja

Quienes estuvieron en las cocinas fueron: Julieta Poggio, China Ansa, Karina Mazzocco, Edith Hermida, Rocío Robles, Hernán Coronel, Campi, Pablo Migliore, Pablo Giralt, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Los jurados decidieron que ningún participante abandone la competencia

A medida que iban probando la receta de cada uno de los participantes, el trinomio comenzó a descartar a quienes cumplieron la consigna. Finalmente, Edith Hermida y Rocío Robles, consideradas las más “flojas” en cuanto a su desempeño, quedaron en el versus.

En la voz de Betular, el jurado sorprendió a la conductora y modelo, quienes, ya abrazadas, aguardaban el veredicto sobre la participante que quedaba fuera de competencia.

La decisión del jurado de MasterChef

“La participante que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… ninguna. En una prueba tan difícil sería injusto eliminar a alguien porque nadie cometió un error grave. La verdad es que los nueve merecen estar una semana más. Igual les avisamos que descansen porque esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil”, expresó el jurado para brindar un manto de tranquilidad momentáneo.

Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Diego Ramos

Julieta Nair Calvo

Quiénes continúan en MasterChef Celebrity

Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:

Campi

Josefina “China” Ansa

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Rocío Robles

Sebastián Presta

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

Wanda Nara Gerardo Viercovich - LA NACION

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.