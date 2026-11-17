Quién subió al balcón en la gala de MasterChef Celebrity de ayer, lunes 16 de noviembre
Una participante no contentó al jurado, quedó en la cuerda floja y definirá su futuro el próximo domingo
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Este lunes 16 de noviembre se emitió un nuevo programa de MasterChef Celebrity (Telefe). Durante la gala, varios participantes exhibieron sus habilidades culinarias y dos de ellos se enfrentaron para saber quién subía al balcón.
La premisa de los jurados fue distinta a otras ocasiones: el plato era libre, podía ser dulce o salado, pero debía tener entre sus ingredientes el yogurt.
Quién subió al balcón en la gala de este lunes 16 de noviembre
Campi, Pablo Migliore, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Josefina “China” Ansa, Hernán “Mala Fama” Coronel, Rocío Robles, Marta Fort y Edith Hermida participaron de esta gala que condecoró a un solo participante para evadir la tan temida gala de eliminación.
A medida que los participantes exponían sus creaciones culinarias, los jurados tomaron nota y decidieron que Robles y Fort sean las finalistas por un lugar en el balcón.
Fort, con una propuesta exótica, decidió cocinar un plato de salmón apanado con costra de pistacho, coliflor, acompañado de yogurt con eneldo; Robles, en cambio, eligió una propuesta dulce: una torta vasca con crema de menta y salsa de frutilla.
Finalmente, Fort sedujo el paladar de los jueces, aunque la diferencia entre las participantes fue mínima. “La cocinera que por muy poco logró salvarse de la gala de eliminación y subir al balcón es Marta”, expresó Damián Betular.
Quiénes competirán en la gala de eliminación
Por su parte, otros participantes no contentaron al exigente jurado y definirán su futuro en el reality el próximo domingo.
- Campi
- Pablo Giralt
- Hernán Coronel
- Edith Hermida
- Pablo Migliore
- China Ansa
- Rocío Robles
- Julieta Poggio
- Karina Mazzocco
Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026
- Pachu Peña
- Paula Trapani
- Morena Beltrán
- Alejandro Lerner
- Diego Ramos
- Julieta Nair Calvo
Quiénes continúan en MasterChef Celebrity
Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Karina Mazzocco
- Mike Amigorena
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.
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