Matías Boquete, ex Cebollitas, habló del terrible accidente que sufrió en Brasil: “Caí de tres metros”

Matías Boquete, el actor que daba vida al personaje de Axel en la tira infantil Cebollitas, sufrió un accidente en Brasil por el que debió ser hospitalizado. Repuesto del accidente, y en una entrevista reciente, el intérprete contó que se cayó de un risco de tres metros de altura en una playa y que fue operado de una lesión en la clavícula. “Fue jodido, pero la saqué super barata”, expresó.

Boquete contó su accidente en una charla con Juan Etchegoyen, en una emisión del ciclo Mitre Live. Allí, ante la pregunta del periodista, sobre si era verdad que había tenido un accidente “heavy”, el exactor de la tira infantil, respondió: “Sí, me caí, me caí. Acá, no sé si se nota, tengo la clavícula”. Mientras hablaba, el actor se corrió la remera para mostrar las marcas del accidente en su hombro.

Ex Cebollitas se cayó de un precipicio

Ante la consulta de si se había caído de un precipicio, dijo: “No es un precipicio, pero es una bajada de una playa, que tiene unas escaleras que son de piedra, una escalera tallada en una piedra. Me caí de una altura de tres metros. Ya salió todo bien”.

El accidente ocurrió en la localidad de Pipa, en el estado de Rio Grande del Norte, en el nordeste brasileño, donde el actor vive y tiene su propio bar.

Más adelante, Boquete narró más detalles de su caída. “Estaba en una fiesta en la playa, estaba con una señorita que ya no está más conmigo. Fue hace cuatro meses, fui a ver las estrellas con esa chica. Es un lugar muy lindo, pero peligroso, porque no hay luz, es un risco que tiene prácticamente una caída libre de quince metros. Yo solo caí de tres metros, porque estaba en la primera parte, no arriba del todo”, contó.

“Pero bueno, tuve un angelito que me agarró en la caída y no me dejó chocar con nada”, agregó el actor, que contó su experiencia entre risas, como para restarle dramatismo.

Boquete contó además una historia del lugar donde se accidentó que puede relacionarse con una característica no muy positiva de ese sitio. “La playa se llama Praia do amor (Playa del amor), porque las olas forman en la arena una forma de corazón, pero la verdadera historia dice que se llamaba Praia da morte (playa de la muerte), pero como no daba para venderla así al turismo la dejaron en amor”, explicó.

Matías Boquete cuando era Axel, en la tira infantil de Telefe Cebollitas Instagram / maty

“Decían que antiguamente se ahogaba mucha gente porque tiene muchas olas y es bueno para hacer surf -continuó el actor-. Es ahí donde a veces me voy a hacer surf. Ahora no, está interrumpido por la operación, aunque salió todo bien”.

Luego del accidente, Boquete contó que estuvo siete días hasta que lo intervinieron quirúrgicamente. “Cuando me operaron estuve dos días adentro de la clínica. Después la recuperación fue muy buena”, dijo.

Finalmente, el actor de Cebollitas señaló que después de la intervención se dio cuenta de la gravedad de su accidente. “Creo que la cabeza debe liberar endorfina, alguna sustancia que se te pasa el dolor. Después lo que sufrí fue cuando salí del quirófano, que se te va la anestesia, se van los opioides, y te vuelve del dolor. Fue jodido, y a su vez, la saqué súper barata”, concluyó el actor, siempre con una sonrisa.