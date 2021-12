La incómoda pregunta de Mirtha Legrand que hizo atragantar a Jey Mammon

Jey Mammon fue una de las revelaciones más grandes del 2021. Los Mammones (América) se posicionó entre los programas más vistos de la franja de la noche y su conductor tuvo el honor de entrevistar a algunas de las figuras más destacadas del mundo artístico. Su carisma y sentido del humor lo ubicaron entre los favoritos de la gente. Pero todo lo bueno llega a un final y se cree que, de cara al año entrante, el humorista ya no se encontrara dentro del canal. Cuando Mirtha Legrand intentó sonsacarle el motivo, el músico dio una respuesta evasiva.

Jey Mammon se encontró entre los invitados en La noche de Mirtha Legrand

Las dudas sobre su continuidad a la cabeza de su ciclo de entrevistas nacieron luego de que se supiera que no saldría al aire ni en enero ni en febrero. Sin embargo, se adjudicó a que el conductor había pedido esos dos meses para tomarse un descanso luego de un ajetreado año laboral. A medida que pasan los días, sigue sin haber información oficial.

Mirtha Legrand volvió a sentarse a al cabeza de La Noche con Mirtha Legrand (eltrece) y Jey Mammon se encontró entre los invitados que se sumaron a la “mesaza”. La Chiqui, quien dejó en claro que es una gran admiradora del trabajo de su comensal, utilizó la impunidad que le dan tantos años en el rubro periodístico para preguntarle sin tapujos qué sería de su futuro.

La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Jey Mammon

“La pregunta para atragantar me la hacés a mí”, contestó entre risas incómodas el cómico. Evadiendo dar una respuesta concreta, se dispuso a enumerar la larga lista de proyectos que tiene organizados para el futuro cercano. Aseguró que regresará al teatro, los cuales no pisa hace un largo tiempo, y también confirmó que saldrá un nuevo disco. El mismo estará compuesto por duetos y contará con la colaboración de grandes artistas.

Jey Mammon en lo de Mirtha Legrand

El álbum lo realizará junto a la discográfica Sony y contará con la presencia de Miranda, Los Pimpinela, Palito Ortega, Luciano Pereyra y Diego Torres, con quien demostró tener una gran química durante su programa. “Eso lo quiero contar porque me da felicidad. ¿Te acordás que te conté que tengo el piano cerrado? Vos me dijiste ‘ya se va a abrir’. Y se abrió”, comentó, trayendo a colación un encuentro anterior que tuvo con Mirtha.

Brevemente, relató que su abuelo le cerró con llave el piano a su papá para evitar que se dedicara a la música y que fuera a la facultad. “Este año, ahora hablando en serio, empezó con algo muy hermoso que fue Los Mammones. Me abrió las puertas para hacer cosas maravillosas y que me abrió el piano. Siento que mi papá que partió este año me abrió el piano y me dio la posibilidad de compartir con músicos”, expresó, agradeciendo a su familiar que falleció recientemente, y a la producción de América. Emocionado, reflexionó que él se identifica antes que nada como músico y que fue un honor que otros artistas también se refirieran a él de esa manera.

Jey Mammon en su programa de América, Los Mammones

Tras aclarar que no quería dejar de contestar a la pregunta de su entrevistadora y luego de presentar sus próximos trabajos, aclaró que no sabe qué sucederá con su programa porque “no todo es tan fácil” y que hay cosas que no dependen de él. Para cerrar, precisó: “Me agarrás en un día muy particular en el que no puedo decir nada más. Estoy muy agradecido con América pero el año que viene no sé que va a pasar”.