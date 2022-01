Matías Defederico cruzó a Cinthia Fernández y respondió a todas sus acusaciones: “Mi vida es un calvario”

Matías Defederico publicó un fuerte descargo en Instagram después de que su ex Cinthia Fernández lo acusara de haberla tenido “incomunicada” con sus hijas en Año Nuevo y de haber tomado alcohol antes de manejar. La pareja se separó en el 2018 y nunca logró establecer una buena relación. En las últimas horas, el padre de Charis, Bella y Francesca expresó su postura en la red social y acusó a la bailarina de “mitómana”.

La modelo y el futbolista ya han acusado varios conflictos mediáticos y en la Justicia, que incluyeron disputas por el incumplimiento de la cuota alimentaria, acusaciones de infidelidad de ambas partes, denuncias por maltrato de una parte de la familia hacia la otra o la presunta prohibición de Fernández hacia Defederico de no poder visitar a sus hijas.

La relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico duró desde el 2015 hasta el 2018 y tuvieron tres hijas, Charis, Bella y Francesca

Pero la llegada del 2022 vino acompañada de un nuevo conflicto entre las partes. Cinthia se quedó con la más pequeña de sus hijas y Defederico pasó la celebración con las mellizas. Pero, a la madrugada del sábado 1° de enero, la ex “angelita” publicó explosivas historias en las que dio a entender que su expareja manejó alcoholizada y la acusó de “desaparecer” con las niñas por más de dos horas.

Tras el nuevo escándalo que se desató, Matías Defederico decidió hacer su descargo sobre lo sucedido en la noche del 31 de diciembre. A través de sus Stories de Instagram, lanzó: “No entiendo, aún ya pasados cuatro años de separarme la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF (Cinthia Fernández) contra mí. Cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero de obra en Stravaganza”.

Este fue el comunicado que publicó Matías Deferico en su perfil de Instagram donde cuenta con más de 220 mil seguidores Instagram: Mattdefederico

Tras esta revelación, el exfutbolista agregó: “Realmente no puedo vivir en paz. No puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente mi vida es un calvario todos los días. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”.

El descargo de Matías Defederico contra las acusaciones de Cinthia Fernández Instagram: @mattdefederico19

Pero el Defederico no terminó el tema ahí y, horas más tarde, continuó posteando en la red social y respondiendo a antiguas acusaciones de su expareja, que incluían la falta de pago de la cuota de manutención de las hijas que tienen en común y la presunta ausencia del deportista en el nacimiento de Francesca, la menor del clan. “Te voy a contestar una por una porque no me voy a callas más y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona. ¡Como mamá, que el día de mañana te juzguen mis hijas!”, sentenció.

“Primero, la más importante: sí estuve en el nacimiento de Fran, ¿o esta foto es trucada?”, escribió Matías junto a una postal de la expareja el día del parto de la niña. Luego, recordó una polémica anécdota que no deja bien parada a la madre de sus hijas. “Te acordás que ese día cag… a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa. El cual mi papá tuvo que venir a cuidar de las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle. En ese lapso fuiste al hospital sola por yo llegué al sanatorio y estuve presente en el parto de Francesca”, sostuvo.

Matías Defederico mostró los supuestos comprobantes de la cuota de manutención que le paga a sus hijas Instagram: @mattdefederico19

Sobre la presunta de Defederico con sus hijas, por la manutención, el exdelantero compartió una foto de los depósitos que le hizo en el último semestre a Cinthia, aunque no reveló el monto. “Los últimos seis meses de depósito, pero puedo mostrar desde el día 1 de separados. ¿No pago tampoco?”, escribió y, con sarcasmo, agregó: “Ahora que vos quieras vivir como Wanda Nara y seas Cinthia Fernández eso es lo que decide el juez, no vos”.

Finalmente, el deportista compartió la captura de un chat que estaría relacionado con la supuesta infidelidad que le adjudica a la modelo. “Acá, pidiendo las llaves del cuarto de limpieza para verse con su compañero de trabajo. Sigo. Ah, de estos chats tengo 25 capturas, que algunas me dan vergüenza por las nenas”, cerró Defederico con tono amenazante.

El sábado, Cintha había escrito en sus redes sociales: “La gente que pretende manejar alcoholizada y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz”. Algo que despertó la curiosidad de sus fans, quienes la llevaron a terminar admitiendo que se refería a Defederico.

Sobre cómo terminó la noche, reveló: “Por suerte, fui a buscar a mis bebés después de estar incomunicada dos horas sin saber si se había pegado un palo en la ruta y con un último mensaje de ‘cuando termino, las llevo’”.