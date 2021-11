La tajante frase de Matías Defederico después de leer un comentario de desprecio de Cinthia Fernández

Del amor al odio hay un solo paso y no hay pareja que sirva mejor de ejemplo que la de Cinthia Fernández y Matías Defederico. Lo que comenzó como una de las relaciones más apasionadas de la farándula terminó en una batalla que no deja de sumar rounds. En esta ocasión, el deportista decidió utilizar su cuenta de Twitter para contestar a los despectivos comentarios que realizó la mediática durante Los Ángeles de la Mañana (eltrece).

Cinthia Fernández arremetió contra Matías Defederico

A pesar de que los fanáticos suelen tomar partido cuando los famosos se separan, en este caso ninguno demostró ser un gran candidato. Mientras él fue denunciado por maltrato, ella habló públicamente de la ocasión en la que lo amenazó con clavarle un cuchillo en el cuello. Su conflicto más reciente, lejos de ser tan gráfico como los anteriores, comenzó luego de que la mediática se refiriera a él de manera despectiva durante la emisión del programa en el que trabaja.

Las panelistas empezaron a hablar sobre el embarazo de Mica Viciconte cuando, en un momento dado, decidieron traer a colación la época en la que Cinthia estaba esperando el nacimiento de sus hijas. Para materializar el recuerdo, reprodujeron en pantalla una foto de la angelita en su babyshower en donde se la ve posando sonriente con quien era su entonces marido, ambos luciendo la misma remera.

Cinthia Fernández y Matías Defederico durante el baby shower de Charis y Bella

Avergonzada por su época “grasa”, la exprecandidata a diputada renegó de su pasado y criticó a la producción producción por elegir esa foto. “Que hijos de tunga… me voy, porque me odian acá se ve. Me odian”, expresó entre risas al ver la imagen.

Luego de analizar de manera exhaustiva la postal, Yanina Latorre cuestionó maliciosamente: “¿Por qué se pusieron esas dos remeras?, ¿por qué uno se pone esas bo****es cuando va a nacer un pibe?”. Redoblando la apuesta, Cinthia respondió: “¿Por qué me casé con eso?”.

La dura respuesta de Matías Defederico a los dichos de Cinthia Fernández twitter

Matías Defedirco se encuentra felizmente en pareja e intenta permanecer lo más alejado de los medios posible pero, se vio arrastrado nuevamente al foco de atención. Enojado con su exmujer y citando un artículo que detallaba sus dichos, se descargó a través de su cuenta de Twitter. “¿Por que me casé con eso?”; “Te voy a clavar un cuchillo”; “Voldemort”; “el progenitor”. Solo le pido a la vida que mis hijas sean mejores personas. Porque aún así, seremos familia siempre”, tipeó, coronando el mensaje con un emoji de corazón y utilizando todos los “apodos” que recibió de parte de Cinthia.