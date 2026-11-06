Matt Damon reveló el dramático problema de salud de su esposa argentina: “Sufrió un aneurisma cerebral”

A pesar de estar juntos desde 2003, Matt Damon y Luciana Barroso siempre decidieron mantenerse a un costado de la escena mediática; sin embargo, hay situaciones que escapan de la privacidad, sobre todo cuando se trata de una inesperada ausencia del reconocido actor en algunos eventos importantes. Es que en una de sus últimas entrevistas, se refirió a los inconvenientes que transitó en 2024 cuando se entregaban los premios Oscar y un episodio desconocido sorprendió a más de uno.

Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso. Llevan más de 20 años juntos y tienen tres hijas Fotonoticias

Todo comenzó cuando, en una charla con la revista GQ, repasó algunos de los momentos icónicos de su carrera. En ese marco, al ser consultado sobre el 20.º aniversario de Los infiltrados, el actor recordó la razón por la que no estuvo presente en la ceremonia cuando Martin Scorsese levantó la estatuilla. “Vivía en Miami en ese momento y tenía un bebé. Lucy y yo estábamos acostados en la cama viendo la ceremonia y estábamos muy nerviosos por Marty. Y luego, cuando ganó, yo estaba saltando de alegría en la habitación y recuerdo estar muy emocionado. Y luego la siguiente categoría fue mejor película, y ganó Los infiltrados”, contó sobre aquella noche.

Al darse cuenta del alcance del triunfo, cayó en la cuenta de su equivocación. “En ese momento me di cuenta de que ni siquiera había considerado que eso pudiera pasar. Y me giré hacia Lucy y le dije: ‘Deberíamos haber estado allí’. En las semanas siguientes, recibí un montón de llamadas de todo el elenco y del estudio que me preguntaban dónde estaba. Lo arruiné por completo”, reconoció.

Matt Damon y Luciana Barroso se conocieron en 2003 y nunca más se separaron GREG BAKER - AFP

Aquella ausencia se volvió a repetir en marzo de 2024, en plena temporada de premios por Oppenheimer. Sin embargo, esta vez el motivo fue drástico: una urgencia médica que sacudió a su familia. “La siguiente vez que pasó algo así fue en Oppenheimer. Tuvimos un momento muy aterrador cuando mi esposa sufrió un aneurisma cerebral”, comentó.

Luciana debió someterse a una compleja intervención quirúrgica a solo días de la gala. “Gracias a Dios, ella está perfectamente bien, pero la operaron del cerebro la semana anterior a los Oscar. Esa noche fue la primera que se sintió lo suficientemente bien como para levantarse y recuperar su energía”, relató aliviado.

Consciente de lo que había sucedido años atrás con Los infiltrados, Barroso juntó fuerzas y sorprendió al actor con un gesto inolvidable en medio del postoperatorio. “Se puso un vestido y fuimos a la fiesta posterior, porque recordó que la última vez que pasó, yo no lo hice. Y me dijo: ‘Esta vez vamos a salir’. Fue un gesto muy heroico y significativo de su parte”, cerró.

La historia de amor entre Matt Damon y Luciana Barroso

Todo comenzó en 2003 en Miami, cuando él estaba en pleno rodaje de la película Pegado a ti (Stuck on You) y entró a un bar con la intención de escapar de un grupo de fanáticos, donde estaba ella trabajando como bartender. El flechazo fue inmediato: Damon se enamoró no solo de su carisma, sino también de su temple, ya que esa misma noche Luciana le dejó en claro que su prioridad era su pequeña hija Alexia, fruto de una relación anterior.

Damon y Barroso, un amor con sello propio Archivo

Lejos de ser un obstáculo, esa madurez conquistó al actor. Se casaron en una ceremonia íntima en Nueva York en diciembre de 2005 y formaron una familia numerosa con la llegada de sus tres hijas en común —Isabella, Gia y Stella—, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas del ambiente.