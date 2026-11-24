En medio del escándalo mediático con Wanda Nara que sigue lejos de resolverse, María Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi hicieron una escapada romántica a la ciudad uruguaya de Carmelo. Pasaron días a puro relax entre caballos y naturaleza y el fin de semana asistieron a un festejo que organizaron unos amigos, en el que también estuvo Benjamín Vicuña. Como de costumbre, la pareja compartió muchas fotos de su estadía, en la que se mostraron muy enamorados. Incluso en las últimas horas, el futbolista publicó una imagen subida de tono de la actriz y encendió las redes sociales.

Los tres posteos más recientes del feed de Instagram de Mauro Icardi corresponden a su viaje a Uruguay. El lunes 23 de noviembre subió un compilado de fotos de su día al aire libre que incluyó descanso bajo el sol, paseo a caballo y una caminata en el bosque, que Suárez realizó vestida con un traje de baño negro de dos piezas y zapatillas deportivas.

La foto subida de tono de la China Suárez que compartió Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

En medio del bosque se encontraron con una pila de troncos y la actriz decidió posar junto a ellos de espaldas a la cámara y con una pierna levantada. Icardi la fotografió y compartió el resultado en Instagram. “Belleza salvaje”, comentó. Asimismo, también capturó el momento en el que cruzaba un pequeño puente rojo y escribió: “Mi ponjita en ‘Tokio’”.

Icardi compartió varias fotos de la actriz en Uruguay (Foto: Instagram @mauroicardi)

Durante su estadía, la pareja se instaló en Campo de Magnolias, la chacra de la diseñadora Natalia Antolín, íntima amiga de Eugenia y madrina de su hija Magnolia. La misma tiene chimenea, establo con caballos, pileta y un amplio espacio verde. Se trata de un lugar que la actriz visitó varias veces con Vicuña —su pareja entre 2015 y 2021 y padre de sus hijos Magnolia (8) y Amancio (6)— mientras estuvieron juntos y que en junio de 2025, meses después de haber oficializado su relación, llevó a Mauro Icardi.

El motivo de esta visita fue justamente asistir a una celebración que organizaron Antolín y su marido, Ever Miguez Schettini. Fue un evento al aire libre que comenzó de día y terminó de noche. “Celebrando a nuestros amigos”, comentó la ex Casi Ángeles en sus historias de Instagram. En cuanto a los looks de gala, Suárez optó por un corsé escote corazón color champagne con una falda tiro alto con un diseño en tonos beige y marrón con una estampa de caballos, pájaros y árboles, y no dudó en modelarlo en el campo. Por su parte, Icardi llevó una remera blanca y un pantalón de vestir negro con zapatillas.

Suárez e Icardi coincidieron con Benjamín Vicuña en una fiesta en Carmelo (Foto: Instagram @mauroicardi / @benjaminvicuna.ok)

Lo más llamativo fue que en la lista de invitados también estuvo Benjamín Vicuña, padre de los hijos menores de Suárez, Magnolia (8) y Amancio (6), y con quien las cosas están extremadamente tensas desde hace mucho tiempo. Fue justamente el actor chileno quien compartió en su Instagram una postal del festejo al que asistió con su novia Anita Espasandin y los comentarios no tardaron en hacerse eco. Aunque se desconoce si interactuaron durante el evento, lo cierto es que el hecho de que coincidieran en el mismo lugar solo después de que él dijera que no tenía “nada que ver” con los conflictos entre su ex, Icardi y Wanda Nara no pasó desapercibido.