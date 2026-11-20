En medio del escándalo mediático y legal por el violento altercado ocurrido en la casa de los sueños de La Isla, Nordelta, y tras el feroz cruce con Wanda Nara que se volvió viral, Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez decidieron alejarse del ruido y tomarse unos días para descansar, relajarse y pasar tiempo de calidad juntos. El destino elegido fue un espacio conectado íntimamente con la naturaleza, que les permitió disfrutar al sol y acercarse a los caballos. Fiel a su estilo, el futbolista compartió en redes sociales las mejores postales de su escapada romántica.

El jueves 19 de noviembre, el exfutbolista del Galatasaray compartió en Instagram fotos de su estadía en Uruguay. Se lo pudo ver junto a la China Suárez en un campo de Uruguay. Ambos se acercaron a acariciar a los caballos que estaban en el lugar y cada uno ofició de fotógrafo para el otro. Como era de esperarse, no dudaron en abrazarse y sacarse una selfie. Asimismo, incluyó una postal del hospedaje en la que quedó a la vista la cama doble de la habitación ubicada frente a un ventanal con vista a una galería y al amplio espacio verde.

Mauro Icardi compartió las postales de su viaje a Uruguay con la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicradi)

La China se mostró fascinada con los caballos (Foto: Instagram @mauroicradi)

El destino elegido fue uno muy conocido, especialmente para Suárez. Viajaron a la ciudad de Carmelo y se instalaron en Campo de Magnolias, la chacra de la diseñadora Natalia Antolín, su íntima amiga. La misma tiene chimenea, establo, pileta y un amplio espacio verde. Se trata de un lugar que la actriz visitó varias veces con Benjamín Vicuña mientras estuvieron juntos.

En junio de 2025, Suárez llevó a Mauro Icardi a la chacra y, según se pudo advertir, él quedó fascinado con el lugar. “Buen día con mucho amor”, comentó ahora el deportista junto a emojis de una carita enamorada, un corazón y la bandera de Uruguay.

La pareja celebró su amor en las redes sociales (Foto: Instagram @mauroicradi)

Además, en sus historias publicó una foto de la actriz en la pileta luciendo un traje de baño de dos piezas color marrón y anteojos de sol. “El amor de mi vida mirándome fijo”, comentó enamorado.

La pareja se hospedó en una chacra en Uruguay (Foto: Instagram @mauroicradi)

La postal de la China Suárez que compartió Icardi (Foto: Instagram @mauroicradi)

Noticia en desarrollo...