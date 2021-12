Mauro Icardi le hizo una broma a Isabella, su hija menor, y la niña terminó llorando

Mauro Icardi está instalado junto a su familia en la exclusiva casa que tiene Wanda Nara en un country de Nordelta, sitio que eligieron para pasar la Nochebuena. Allí fue donde la empresaria registró un momento muy divertido que protagonizó su esposo y su hija menor, Isabella, mientras jugaban en la pileta, aunque no terminó de la mejor manera.

En el video, que Wanda compartió en Instagram, se puede ver a Mauro -con un look renovado- cargando en brazos a Isabella y amenazándola en tono de humor con tirarla a la pileta. La niña, que tiene una fuerte personalidad, se muestra enojada con la situación, se la escucha quejarse y se aferra al papá para que no la arroje, pero el futbolista del Paris Saint-Germain termina lanzándola igual.

Al salir del agua, indignada, la niña nada hasta el borde de la pileta, se cruza de brazos y se pone a llorar. Al verla, su padre se acerca a ella, la abraza y se arrojan juntos a la piscina.

Mauro Icardi le hizo una broma a su hija Isabella

Con 5 años, Isabella es la menor de los hijos de Wanda Nara. La empresaria también es mamá de Francesca, de 6, ambas niñas fruto de su matrimonio con Mauro Icardi. Y tiene a Valentino, Constantino y Benedicto, que nacieron de su relación anterior con Maxi López, quien le dejó la casa de Nordelta como parte de pago de la manutención de los niños.

Wanda Nara y Mauro Icardi tomaron una drástica medida para resolver un conflicto doméstico

Este miércoles, en una nueva emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece), se hicieron eco del reportaje que la mediática pareja brindó para una reconocida tienda de artículos deportivos, que dio bastante qué hablar y reveló un conflicto doméstico hasta ahora desconocido.

“Hablaron absolutamente de todo”, aseguró Pía Shaw. “El deseo de Wanda de ser mamá, pero que sus hijas no quieren. También contaron una anécdota muy particular... Él (por Icardi) tiene un tema con los olores”, explicó. “Yo lo dije acá, no me hicieron caso”, la interrumpió Ángel de Brito, haciendo referencia a un episodio que habría ocurrido en el hotel de París donde se encontró con la China Suárez, en el marco del Wandagate.

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi tiene "un problemita" con los olores

“Siempre vive perfumado. Ella es la desordenada y no huele tan bien como él supuestamente”, continuó Shaw y explicó: “Había un problema con la heladera. Esa heladera tenía olor feo, Wanda la limpió pero el olor no se iba. Él sentía el olor”. Mariana Brey, por su parte, sugirió un tip hogareño: “Hay recetas caseras para eso, se puede poner un carbón que absorbe los olores”.

Pero la solución que implementaron Nara e Icardi fue un tanto más drástica: directamente se deshicieron de la heladera y compraron una nueva. Para ser más precisos, se la regalaron a uno de los empleados que trabaja en su lujosa casa de París. “Tiramos la heladera directamente, bah, se la regalamos a un señor”, aclaró la esposa del delantero del Paris Saint-Germain. “Me dijo: ‘Urgentemente llamá y comprá una heladera’. Llamé y compré una heladera y se la regalamos al señor que trabaja en casa, que necesitaba una heladera para las Fiestas”, agregó.