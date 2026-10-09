Mauro Icardi se descargó con una catarata de posteos en X contra Wanda Nara, Ana Rosenfeld y los “haters” tras confirmarse su divorcio

Mauro Icardi volvió a generar polémica a través de su cuenta de X al celebrar el fallo de la Justicia italiana sobre su divorcio con Wanda Nara. Todo comenzó cuando Ana Rosenfeld, la abogada de su exesposa, compartió un posteo con el que desmintió algunos rumores sobre lo expuesto por el magistrado.

En el mismo, la letrada escribió: “Ante las inexactas versiones que se han difundido, aclaro: se ha dictado sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. 1) No se hizo lugar a la culpabilidad pedida por Icardi. 2) No se hizo lugar al pedido de pensión alimentaria para Wanda Nara. 3) Resolvió que no corresponde a la justicia italiana decidir sobre la custodia, residencia y alimentos de las menores. Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía”.

El posteo de Ana Rosenfeld que enfureció a Mauro Icardi (Captura de pantalla de X)

Ante esto, Icardi decidió responderle con un extenso escrito: “Deja, Anita, no aclares que oscurece. Hace dos años que cuentan mentiras en los medios… ¿Y justo hoy dicen la verdad? Qué coincidencia. Hoy salió en Italia la sentencia de divorcio que tanto esperé. Mientras tanto, vos y tu defendida repetían: ‘No se quiere separar. Si quisiera, haría el divorcio en Argentina y en 24 horas estaría separado’. Bueno, con la sentencia italiana en mano, espero que esta vez lo hayas entendido. Lo que pedí en Italia fue divorciarme y no pagar un solo euro como exmarido".

“Y mira qué sorpresa… ¡¡¡Salió lo que pedimos!!! ¿O todavía necesitas que te lo expliquen? Lo de mis hijas se tramita en Turquía, donde sigue vigente el proceso de restitución internacional. Y voy a seguir peleando por ellas, porque tengo motivos, porque las amo y porque ellas me aman. Ni con todas las denuncias que hicieron para alejarme consiguieron romper ese vínculo. ¿Te acordás? Vos y tu ‘amiguito’, el que hoy está entre rejas", expresó en referencia a Nicolás Payarola.

El descargo de Mauro Icardi contra Ana Rosenfeld (Foto: Captura de pantalla de X)

“Yo sigo en silencio en los medios. Los programas de chimentos o de ‘chimuertos’ te los dejo a vos y a tu asistida. Por lo visto, tanta pantalla y tanto micrófono no las estaría ayudando mucho. Después de tanto hablar por mí, hoy les toca leer las verdades que dice la justicia. Estén atentas, que van a seguir cayendo buenas noticias y nuevos juicios. PD: No vayas más al automotor a pedir por mi camioneta; no está a mi nombre. Dejaste una deuda de 4000 pesos pidiendo informes y pateando muebles”, agregó muy enojado.

Pero el escándalo no terminó allí. A las pocas horas también decidió responder a un tuit realizado por la cuenta del canal de América TV, que mostraba un informe realizado por El diario de Mariana (DDM), en el que se mostraba un documento que afirmaba que Wanda Nara continuaba recibiendo regalías por su imagen como deportista.

Mauro Icardi negó que Wanda Nara siga recibiendo dinero por su imagen (Foto: Captura de pantalla de X)

“Falso. Mi imagen la maneja una sociedad que nada tiene que ver con mi ex. Ya que estamos de festejos, les tiro alguna data cierta. Ojo, que se vienen juicios por calumnias e injurias desde esta sociedad a varios ‘personajes’. Ya pueden preparar los programas de mañana para retractarse de todas las barbaridades que dijeron durante 2 años, ¿o eso no les sirve para rascar 1 puntito de rating? Les mando un beso", retrucó Mauro Icardi, quien adelantó las medidas judiciales que llevará adelante en los próximos días.

Al seguir con las reacciones a programas de televisión, también le dejó un mensaje a Canal 9, en específico al programa Los profesionales de siempre, conducido por Florencia de la V. En él, la panelista Nahiara Vecchio reveló los mensajes que le habría mandado Wanda Nara, quien confirmaba su felicidad por el divorcio de Mauro Icardi. “Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que está enfermo? Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo", aseguró la mediática.

La respuesta de Mauro Icardi a Canal 9 sobre los dichos de Wanda Nara (Captura de pantalla de X)

Al escuchar estas palabras, Mauro no pudo evitar responder con ironía. “¿Qué podemos esperar de alguien que me dice psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la escala L (mentira) dio un valor de L86? Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo", señaló.

“Vamos a tirar factos reales. Eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona. ¿Hasta cuándo van a mandar a estos chimuertos a hablar de mí? Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre", cerró indignado.