Mauro Icardi anunció que está formalmente divorciado de Wanda Nara: “Hay motivos para brindar”

Mauro Icardi anunció en sus redes sociales que, después de años de litigio, la justicia italiana finalmente formalizó su divorcio de la madre de sus hijas, Wanda Nara. En un extenso mensaje que compartió en sus historias de Instagram, el futbolista realizó, además, un punteo de algunos de los ítems que considera más importantes del fallo.

Wanda Nara sorprendió al compartir un video con Mauro Icardi en sus redes

“El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio”, reveló primero. Y luego, explicó que el Tribunal de Milán “rechazó el pedido de manutención como cónyuge” de la conductora de MasterChef Celebrity, ”aquellos famosos 250.000 euros mensuales" que según él Wanda reclamaba.

“La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, indicó la actual pareja de la China Suárez. Y sumó: “También rechazó su pedido de pensión por divorcio”.

“El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, continuó expresando, antes de compartir un extracto de la sentencia.

Ese tramo del fallo establece: “Nara alegó que, tras su matrimonio, se vio obligada a sacrificar su ya consolidada carrera artística debido a las exigencias de la vida familiar y el cuidado de sus dos hijas menores. Esta alegación no ha sido probada. Por el contrario, se cree que la fama de Nara proviene de su matrimonio con Icardi, jugador y capitán del Inter de Milán y, por lo tanto, muy famoso en Italia”.

Wanda Nara y Mauro Icardi pusieron fin a su relación en julio de 2024 (Foto: Instagram @wanda_nara)

Al respecto, Icardi indicó que “entre los fundamentos de su decisión, el tribunal descartó así el supuesto sacrificio profesional y rechazó también el reconocimiento de una pensión con función compensatoria”.

“El tribunal dejó expresamente señalado que el rechazo de la pensión compensatoria se sustenta en la evaluación de todos los requisitos necesarios para reconocerla, y no únicamente en los bienes que ella ya recibió”, señaló.

En su enumeración de los que considera puntos a su favor, incluyó también que la Justicia ordenó a la empresaria y conductora reintegrarle “dos tercios de las costas del juicio”.

“Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024. Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”, indicó el futbolista.

El mensaje que compartió Mauro Icardi, anunciando su divorcio

Y agregó: “La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Ese reclamo sigue su curso”.

Al final del texto, el ahora exmarido de Wanda Nara se permitió festejar, sin rodeos, el fallo: “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”.

La historia de amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi nació en medio de un escándalo. Se conocieron en Italia a través de Maxi López, entonces marido de Wanda y compañero de Icardi en la Sampdoria. Cuando Nara anunció su separación de López, en noviembre de 2013, comenzaron a circular versiones de un romance con el joven futbolista. Icardi, que hasta entonces era amigo de la pareja, había quedado cerca de Wanda durante la crisis matrimonial y terminó convirtiéndose en su pareja.

Wanda Nara y Maxi López estuvieron cinco años juntos y Mauro Icardi era amigo de la familia

La relación avanzó a toda velocidad: en mayo de 2014, apenas unos meses después de la separación de Wanda y Maxi, se casaron por civil en Buenos Aires y luego celebraron una gran fiesta. La pareja quedó en el centro de la escena mediática y la rivalidad entre Icardi y López llegó incluso a la cancha: en un partido entre Sampdoria e Inter, López se negó a darle la mano a su excompañero. Mientras tanto, Wanda se convirtió en una figura cada vez más importante en la carrera de Icardi y la pareja construyó una familia ensamblada junto a los tres hijos que ella ya tenía con Maxi López.

Wanda Nara y Mauro Icardi en el día de su casamiento Foto: Gerardo Viercovich

En 2015 nació Francesca, la primera hija de Wanda e Icardi, y en octubre de 2016 llegó Isabella. Durante varios años, la pareja mostró una imagen de familia consolidada, entre mudanzas por la carrera futbolística de Icardi, viajes, negocios y una exposición permanente en las redes sociales. Wanda, además, asumió un papel central como representante de su marido. Pero esa imagen empezó a resquebrajarse en octubre de 2021, cuando estalló el llamado “Wandagate”. Wanda publicó un mensaje en Instagram que apuntaba a Eugenia “la China” Suárez y dejó de seguir tanto a la actriz como a Icardi. Poco después se conoció que el futbolista había mantenido un encuentro casual y secreto con Suárez en París, mientras Nara se encontraba de paseo con su hermana en Milán.

El escándalo dio lugar a una de las mayores novelas mediáticas de los últimos años: separación, reconciliación, nuevas crisis y sucesivos intentos de recomponer el matrimonio. Wanda e Icardi continuaron juntos durante un tiempo, pero finalmente ella confirmó la separación en 2024 y comenzó un conflicto que pasó de las redes sociales a los tribunales. En paralelo, la relación entre Icardi y la China Suárez dejó de ser solamente el recuerdo del escándalo de 2021 y terminó convirtiéndose en un vínculo público.