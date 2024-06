Escuchar

Mauro Icardi no solo tiene tatuado el nombre de sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su matrimonio con Wanda Nara, sino también los de Valentino, Benedicto, Constantino, los varones que la mediática tuvo con Maxi López. Como si esto fuese poco, en las últimas horas, el futbolista de 31 años se hizo un nuevo tatuaje y sorprendió al revelar quiénes hicieron el dibujo.

En su brazo izquierdo se pueden apreciar los tatuajes "Constantino" y "Benedicto" (Foto: Instagram/@mauroicardi)

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 12 millones de seguidores, el delantero en el Galatasaray Spor Kulübü de la Superliga de Turquía mostró el nuevo diseño que sumó en su cuello en su última visita a Buenos Aires. “Tinta corporal”, comenzó diciendo en el carrete de imágenes que publicó este jueves, donde se ven dos rosas separadas por una especie de garabato, mientras que en la parte inferior hay un corazón.

Mauro Icardi se hizo un nuevo tatuaje en el cuello y sorprendió al revelar quiénes hicieron el dibujo (Foto: Instagram/@MauroIcardi)

Detrás de aquellos dibujos se encuentran sus dos pequeñas, encargadas del mismo, algo que enterneció a los usuarios. “Un diseño creado por mis dos Princesas representando el Amor Incondicional. Las quiero @icardi.francesca e Isabella”, agregó.

“Qué tierno”; “Eres un gran padre y buen jugador”; “El próximo que sea el escudo del Galatarasay, por favor”; “Sos la definición de hermoso”; “Lo que las madres quieren”; “Es tan hermoso, me encanta el de las flores”; “No necesito mi amor, bye, eres la sonrisa que no se desvanece ya” y “Eres el hombre sangre, eres el rey”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió en la publicación que obtuvo casi medio millón de likes.

Mauro Icardi se hizo un nuevo tatuaje en el cuello y sorprendió al revelar quiénes hicieron el dibujo (Foto: Instagram/@MauroIcardi)

Hace unas semanas, el exfutbolista del París Saint-Germain (PSG) también causó furor en la red social al compartir una dedicatoria romántica hacia la empresaria por su décimo aniversario de casados. Junto a una foto del día de su boda y otra actual, Icardi escribió: “Hoy, mientras celebramos una década de matrimonio, me encuentro reflexionando sobre el increíble viaje que hemos compartido. Estos diez años han sido un testimonio de amor, paciencia y crecimiento, y cada momento ha sido invaluable a tu lado”.

El romántico posteo de Mauro Icardi por los diez años de su casamiento con Wanda (Foto: Instagram/@MauroIcardi)

Y agregó: “Recuerdo el día en que nos casamos como si fuera ayer. La felicidad que sentí al verme caminar hacia vos y verte con esa sonrisa que ilumina mi mundo, sigue siendo uno de los momentos más preciados de mi vida. Desde ese día, hemos construido un hogar lleno de risas, amor, y, sobre todo, una familia maravillosa. Sos una madre extraordinaria. Ver cómo cuidas y ama a nuestros hijos me llena de admiración. Tenés una ternura que no conoce límites, y una fortaleza que me inspira diariamente. Los valores y la bondad que inculcas en nuestros pequeños son un reflejo de la persona increíble que sos ...”

El romántico posteo de Mauro Icardi por los diez años de su casamiento con Wanda (Foto: Instagram/@MauroIcardi)

Antes de cerrar, mencionó a esta década que pasó como “solo el comienzo” y completó: “Gracias por ser quien sos, por amarme de la manera en que lo haces y por ser la pieza más importante de nuestra familia. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y me siento bendecido por cada día que pasamos juntos. Por otros diez años y muchos más, te prometo mi amor eterno, mi dedicación y mi gratitud infinita. Con todo mi amor, para vos @wanda_nara”.

LA NACION