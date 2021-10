Maxi Ghione se refirió a las denuncias de maltrato en Cebollitas: “Siempre le creo a la víctima”

Semanas atrás el relato de un actor de Cebollitas (Telefe) desató un verdadero escándalo. Juan Yacuzzi, quien personificó a Coqui en la ficción que se emitió hace más de dos décadas, contó en una entrevista que tanto él como sus compañeros de elenco sufrieron maltratos. A raíz de eso, muchas figuras que trabajaron allí salieron a dar su versión de los hechos. Una fue Carmen Barbieri, que los negó rotundamente, y ahora fue el turno de Maxi Guione.

El actor, que se puso en la piel de Lito Lucero en el programa infantil de la década del 90, habló sobre su experiencia durante las grabaciones y se refirió a los reclamos de muchos de sus colegas por abuso de poder y tratos inadecuados.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (radio Mitre), Ghione expresó: “Evidentemente los respeto si les pasó eso. No creo que vayan a mentir. Yo era el director técnico de los Cebollitas. Tenía 23 años en aquel momento y ahora tengo 48″.

Maxi Ghione interpreta a Claudio "Chacho" en La 1-5/18 (eltrece) (Crédito: Instagram/@MaxiGhione)

En ese sentido relató que él no presenció ninguna situación que le pareciera inadecuada en el set de grabación. “Fue hace dos siglos y en el medio hice de todo. Si hubo maltrato, no lo vi. Yo siempre por las dudas le creo a la víctima primero, después se verá y, si no tiene razón, le pediremos disculpas al supuesto victimario. Pero yo no vi nada”, dijo el actor de La 1-5/18 (eltrece) que, además, relató que durante las filmaciones se vivían momentos amenos con los chicos y todo era risas.

Maxi Ghione habló de las denuncias de maltrato en Cebollitas. Crédito: Mitre Live (Radio Mitre)

El actor explicó que la serie se grabó hace tanto tiempo que ni siquiera recordaba quién fue el productor ejecutivo. Además dejó en claro que si hubiese visto algo fuera de lugar, no lo iba a dejar pasar por alto. “No estoy diciendo que no hubo maltrato, no lo sé. Pero, si fue como lo contaron los jóvenes, es para abrir los ojos”, advirtió.

Las denuncias de maltrato de los exCebollitas

Las acusaciones por los episodios vividos en la serie que se grabó hace más de 20 años, comenzaron a raíz de los dichos de Juan Yacuzzi, quien reclamó que en el estudio de grabación encerraban a todos los niños juntos en una habitación por horas mientras esperaban su turno para filmar.

Los cebollitas sufrieron maltrato durante el rodaje de la tira infantil Instagram @cebollitasoficial

En una entrevista también en Mitre Live el actor relató que pese a que durante la grabación todo era perfecto, estuvieron sometidos a mucha presión. “Yo era el más grande, pero había niños de ocho o nueve años como Brian Caruso o Dalma Maradona y se escuchaban gritos y cag...das a pedos que a veces eran innecesarios”.

Ante esto, la hija mayor de Claudia Villafañe rompió el silencio y habló de su experiencia en la ficción: “Yo nunca viví un maltrato. De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que otras personas”. Pese a eso, la actriz sí reconoció que las jornadas de trabajo eran muy largas para los jóvenes y que si la serie se grabara hoy, no estarían permitidas.