Maxi López contó cómo logró reconciliarse con Wanda Nara luego de años de enfrentamientos: “Una encrucijada”

Después de una polémica separación, años de disputa legal y mediática, y tres hijos en común, Wanda Nara y Maxi López lograron dejar atrás sus diferencias para convertirse en una exitosa dupla. Además de sus encuentros familiares, sus ocurrentes interacciones en MasterChef Celebrity (Telefe), donde sacaron los trapitos al sol y no dudaron en lanzarse picantes indirectas, fueron un éxito entre la audiencia y terminaron por protagonizar hasta una serie vertical. Pero lo que más preguntas generó fue cómo lograron que el estado de su vínculo diera un dramático vuelco. Ahora el futbolista reveló el misterio.

Maxi López estuvo en Valet Parking (La casa streaming) y reflexionó sobre la transformación de su relación con su exesposa. “Nosotros teníamos hijos de por medio. Y el fuego y la batalla y la guerra... Yo entendí en algún momento, y lo charlamos con ella, que a veces al orgullo —y todo eso que lleva— uno lo tiene que hacer un bollito y tirarlo. Es una frase que me dejó mi viejo hace muchos años”, expresó en la emisión del miércoles 10 de junio del programa.

Maxi López reflexionó sobre cómo logró recomponer su relación con Wanda Nara

“Cuando estuvimos más o menos los dos en la misma, tuvimos una charla. Ella estaba con otros problemas y me dijo: ‘Yo necesito que me ayudes, que estés a mi lado’”, recordó. Durante mucho tiempo ella le insistió para que viviera en la Argentina, pero él se encontraba en plena formación de una nueva familia en Europa y la mudanza no estaba en los planes.

Ante el llamado de Nara en un momento tan delicado, López supo que necesitaba acompañarla y estar cerca de sus hijos. En aquel entonces vivía en Inglaterra y Elle, su hija con Daniela Christiansson, tenía seis meses. “Estaba Dani allá y le digo: ‘Tengo que ir porque aparte quiero estar con los chicos porque esto va a ser una bomba’. Ya me había pasado que habían explotado otras bombas en el camino y yo había estado justo con ellos”, explicó.

Maxi López contó como Wanda Nara y Daniela Christiansson lo impulsaron a participar en MasterChef

Tal y como lo prometió, viajó a Buenos Aires para estar cerca de Valentino, Constantino y Benedicto, y luego regresó a Europa. Este fue el momento en el que “bajaron las armas”, pero llegar a ese punto no fue sencillo. “Nos llevó un tiempo. No hay fórmula. Fue una encrucijada el camino, no fue una línea recta”, aseveró.

En este sentido, reiteró que Nara fue fundamental para que aceptara instalarse en la Argentina para participar en MasterChef y le encargó que se ocupara del contrato. Asimismo, contó que su esposa fue quien más lo impulsó a aceptar la propuesta. Si bien él dejó entrever sus reparos por las demandas y la distancia, ella no lo dudó. “Tenés que hacerlo”, le dijo. Este apoyo fue clave para animarse a decir que sí. “Bien que acepté porque vino todo esto y lo que estoy viviendo con mis hijos”, aseveró.

El futbolista dijo que el apoyo de su mujer Daniela Christiansson fue fundamental para que aceptara participar en MasterChef (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Tras las nuevas puertas que se le abrieron a partir del reality, López decidió mudarse de manera definitiva a Buenos Aires y empezar una nueva vida en la misma ciudad que sus hijos mayores, junto a su mujer y los pequeños Elle, de tres años, y Lando, de cinco meses. En mayo se instalaron en una exclusiva propiedad en Nordelta, cerca de la casa de Wanda Nara, con todas las comodidades para una familia numerosa.