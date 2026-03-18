“Estuviste en mi momento más difícil y yo también voy a estar siempre”: la emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López

Después de cinco meses de competencia, de peleas, risas, llantos, reemplazos y alguna que otra polémica, MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) llega a su fin. Tras una intensa semifinal, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet fueron elegidos por el jurado para disputar la gran final. Quienes quedaron eliminados el martes 17 de marzo fueron Claudio “Turco” Husaín y Maxi López. En la despedida, Wanda Nara tuvo unas especiales palabras para ambos, pero especialmente para su exmarido. Quebró en llanto al hablar de lo que significó tanto para ella como para sus tres hijos en común que participara del programa, y ambos terminaron por darse, entre lágrimas y sollozos, un conmovedor abrazo.

Wanda Nara le dedicó unas sentidas palabras a Maxi López durante su despedida de MasterChef y ambos rompieron en llanto (Foto: Captura de video)

Wanda Nara definió como una “ironía del destino” que tanto Husaín como López quedaran eliminados en el mismo momento: “Cuando intentaba convencer a Maxi, en un momento no había manera hasta que le digo: ‘Está el Turco’. Esa amistad, esa complicidad, esa historia que tienen juntos es única”.

Maxi López quedó eliminado de MasterChef Celebrity junto al Turco Husaín; la final será entre Ian Lucas y Sofi Gonet (Foto: Telefe)

Luego se dirigió directamente al padre de sus tres hijos mayores. “Muchas veces dije: ‘Si esto sale mal, me va a odiar para siempre, no va a haber una segunda oportunidad de esta relación que tenemos ahora’“, reconoció. ”Estoy muy contenta de todo lo que viviste acá, por los chicos también…”, continuó, pero debió hacer una pausa porque la invadió la emoción. López también se mostró sensibilizado por sus palabras: se secó las lágrimas y agachó la cabeza.

Si bien Nara aseguró que Valentino, Constantino y Benedicto disfrutaron tenerlo cerca, también hizo alusión al sacrificio que tuvo que hacer. Participar del programa le significó a López estar lejos de su pequeña hija Elle y de su mujer, Daniela Christiansson, en la recta final de su segundo embarazo. Aunque estuvo presente para el parto de Lando, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, a los pocos días del nacimiento regresó a la Argentina, algo por lo que fue fuertemente cuestionado.

Nara y López se dieron un sentido abrazo en el programa (Foto: Telefe)

“Se que también luchabas con los dichos de la gente, por tus chiquitos que están en el exterior, pero acá también tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar. Vivimos casi toda la vida de ellos en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente, a pesar de la distancia, y en mi momento más difícil estuviste y yo también voy a estar siempre que me necesites. Espero que hayas sido feliz también acá“, continuó Nara. “Le agradezco a tu familia, a Daniela, que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido”, cerró. Por último, le dijo que sus hijos estaban orgullosos de él, que su familia lo quería un montón y le dejó en claro su deseo de que se instale de manera permanente en la Argentina.

Wanda y Maxi llevaron emoción a la pantalla de Telefe Adrian Diaz Bernini

Fue entonces cuando el exfutbolista se acercó a ella y se dieron un sentido y genuino abrazo. “Esto que logró MasterChef con nosotros dos, poder compartir, caminar, divertirnos, sonreíry llorar, ese es mi premio”, expresó López emocionado. Para cerrar, le agradeció a todas las personas que trabajan detrás de cámara y a los tres jurados, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Maxi López se despidió de MasterChefCelebrity

“Me enganchó mucho que estuvieras vos [Nara]; el hecho de poder compartir y volver a tener la relación que tenemos hoy, por nuestros hijos”, reconoció López. “Fue muy gratificante pero muy duro también teniendo la familia lejos. Fui bastante criticado pero estuve siempre apoyado. Fui feliz porque pude compartir mucho más tiempo con mis hijos. Ahora van a venir los otros también. Es increíble pero el programa me dio ganas de volver a estar en la Argentina, con mi gente, con mi familia”, sentenció. Según el mismo reveló tiempo atrás, la idea es que cuando su mujer y su hijo estén en condiciones de viajar, se instalen en Buenos Aires para comenzar una nueva vida.