Así es la impresionante casa de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta

A casi cinco meses del nacimiento de su hijo menor, finalmente Maxi López ya tiene a toda su familia bajo el mismo techo. La gran mudanza de Ginebra a Buenos Aires ya concluyó y ahora el exfutbolista comenzó una nueva etapa de su vida junto a su mujer Daniela Christiansson, sus dos hijos en común Elle y Lando, y los tres mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con Wanda Nara. La modelo sueca decidió compartir en sus redes cómo es su mansión en Nordelta, que cuenta con un amplio jardín, pileta, una galería, modernos espacios interiores y una vista soñada.

El 31 de diciembre de 2025, Christiansson y López le dieron la bienvenida a su segundo hijo en común. El exfutbolista interrumpió su participación en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) para estar en el parto, pero tras unos pocos días regresó a Buenos Aires para continuar las grabaciones y asumir un rol en la conducción en el programa Sería increíble (Olga). Durante su debut en el streaming, contó que esta decisión estuvo también vinculada a la búsqueda de un nuevo hogar para vivir con su mujer y sus hijos. “Necesito buscar una casa que esté preparada. Tengo poco tiempo porque en algunos meses mi familia ya puede viajar, entonces estoy empezando a estructurar todo”, explicó durante el verano.

Así es la nueva casa de Maxi López en Nordelta

Durante los últimos meses, el exfutbolista dividió su vida entre Ginebra y Buenos Aires para ultimar detalles de la vivienda. Finalmente, cuando terminaron con la logística y estuvieron en condiciones, su mujer y sus dos pequeños volaron a la Argentina y se instalaron en una casa de Nordelta. Previamente, López contó que su prioridad era estar cerca de la casa de Wanda Nara, puesto que sus tres hijos mayores viven con ella. Tras una intensa búsqueda, encontró el lugar ideal para que todos pudieran convivir.

Los hijos de Maxi López unidos en el divertido juego de la silla

Hace unos días, publicó un video en el que se pudo ver a los tres adolescentes jugando al juego de la silla con su hermanita en el amplio jardín de la casa. El mismo está cubierto de césped y rodeado de árboles que aportan una necesaria privacidad. Asimismo, cuenta con una galería techada con varias mesas y sillas.

Así es el comedor de la nueva casa de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Por otro lado, el miércoles 20 de mayo, la modelo publicó una postal que dio cuenta de su felicidad y alegría por el nuevo lugar al que empezó a llamar hogar. “Home Sweet Home” (Hogar dulce hogar), escribió en una historia. En la postal se pudo apreciar el interior del living comedor, que cuenta con una amplia mesa larga de madera con varios sillones, ideal para recibir a muchos invitados.

Christiansson se deleitó con sandwiches de miga y facturas (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Lo más llamativo es la vista. La sala tiene altos ventanales sin cortinas con vista al jardín que, además de espacio verde y una larga piscina, cuenta con un deck para tomar sol y salida directa al lago. Incluso, ya organizaron reuniones y llenaron la heladera de algunas delicias típicas de la Argentina, desde sándwiches de miga de jamón y queso hasta churros, medialunas y facturas de crema pastelera. Si bien en los 15 años que lleva en pareja con López, la sueca visitó varias veces Buenos Aires, ahora su estadía será permanente y no temporal.