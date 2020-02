Maximiliano Guerra y Patricia Baca Urquiza. Ambos participaron del "Bailando" en 2014. Crédito: Instagram.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de febrero de 2020 • 16:29

El bailarín Maximiliano Guerra criticó a Marcelo Tinelli por sus declaraciones en relación a la crisis socio-sanitaria que afecta a las comunidades wichis en Salta, que ya causó la muerte de 8 niños y la internación de otros 32.

Tinelli le envió su apoyo al gobernador de Salta Gustavo Sáenz y dijo que "no vale la pena repartir culpas por la herencia recibida". Guerra, quien tuvo un paso por el Bailando por un sueño en 2014, no fue la única persona que reaccionó a sus dichos.

Muchos le enviaron comentarios negativos al conductor televisivo y le recordaron que esa provincia es gobernada hace varios años por el peronismo.

"Bienvenidas las críticas, si todo suma para solucionar el problema. Todos podemos colaborar, salir de nuestra zona de confort y combatir las desigualdades. Voy a ayudar en todo lo que necesiten las comunidades wichis", respondió Tinelli.

Pero no conforme con esas declaraciones, Maximiliano Guerra salió a cruzarlo. "Estaría bueno en lugar de llorar por Twitter, empezar a hacer algo de verdad. Por ejemplo reconocer que esa provincia fue gobernada más de 30 años por el PJK, y ponerse a hacer. Yo estoy dispuesto. ¿Vos? Bueno lo dejo ahí", le escribió el bailarín.

No es la primera vez que el ex director del Ballet Estable del Teatro Colón le apunta al empresario mediático. "Bailando por un Sueño es fue y será una mentira", escribió en su cuenta de Twitter en noviembre de 2019. En una entrevista brindada a LA NACION en 2018, recordó su paso por el certamen: "No volvería, la pasé muy mal en ese programa. No era funcional al show y no supe acomodarme. Hay que tener algo distinto que no tengo y no quiero tener".