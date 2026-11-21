El miércoles, la panelista de Puro Show (eltrece), Pochi de Gossipeame, confirmó la muerte de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su única hija, India. Aunque las causas no fueron reveladas, la noticia conmocionó a sus seguidores y a algunas figuras del espectáculo, que le hicieron llegar sus condolencias a la influencer.

Pasados dos días de este triste acontecimiento, María Paz Delgado (como es su verdadero nombre) utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado breve con el que confirmó la noticia y pidió que los periodistas dejen de querer indagar sobre lo sucedido por el bien emocional de su familia. “Me voy a mantener sin contestar como hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto”, expresó en un posteo en blanco y negro publicado en sus historias de Instagram.

El comunicado de Maypi Delgado (Foto: Historias de Instagram @maypidelgadosi)

“India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general”, concluyó junto con un emoji de manos y un corazón roto. A los pocos segundos, realizó una segunda publicación de una virgen, a la que le encomendó el cuidado de toda su familia en este difícil momento.

En los comentarios de muchas de sus fotos fijadas en la red social de Meta, sus amigos del medio y decenas de seguidores comenzaron a dejarle sus condolencias. “Maipi, te abrazamos fuerte. Vos sos fuerte y vas a poder con todo, necesitamos verlas así”; “May, sos una genia y una gran mamá. ¡Sabés que contás con nosotras!" y “Fuerza, pero mucha fuerza para la nena, para vos y la familia de él”, fueron algunos de los mensajes de aliento que se multiplicaron.

Maypi Delgado le pidió a la virgen por ella y por su hija en este duro momento (Foto: Instagram @maipydelgadosi)

¿Qué se sabe de la muerte de Matías Ricciardelli?

Pocos minutos después de la publicación, Pochi de Gossipiame volvió a hablar sobre la muerte de Matías Ricciardelli. “Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes. Obviamente, siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso”, explicó la panelista.

Fue entonces que un usuario le consultó: “Pero, ¿de qué? ¿Qué le pasó?“. A lo que Pochi respondió: “Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles”.