Embarazo y separación: la ex Gran Hermano Maypi Delgado habló de su presente

En pleno auge de Gran Hermano comenzaron a aparecer en escena muchos de los exparticipantes del ciclo. Hoy fue el turno de María Paz “Maypi” Delgado . La modelo y empresaria charló en vivo a través de una videollamada con Florencia de la V y el resto del panel de Intrusos sobre sus deseos de convertirse en mamá, del camino que transitó hasta lograrlo, del fin de la relación con el padre de la beba, de los motivos de la ruptura y de cómo piensa encarar esta nueva etapa de “madre soltera”.

Desde Mar del Plata y con una enorme sonrisa en la cara, Delgado lo primero que hizo fue mostrar su panza y contar que la noticia fue para ella una sorpresa. “Esperar, lo esperaba desde hace muchos años porque me moría por ser mamá, pero justo en este momento no estaba en búsqueda. Si llegaba, llegaba”, contó. Luego, consultada por la conductora del envío de América, explicó que estuvo solo cuatro meses en pareja y que el embarazo le costó la relación.

“Me alegro tanto porque Maypi tiene una marca de ropa de niños y además se encargó durante años de brindarnos cosas a las que fuimos mamás y faltabas vos”, intervino Virginia Gallardo y contó que la empresaria tuvo una larga búsqueda para lograr quedar embarazada. “Hace siete años que me muero por ser mamá” , contó la entrevistada y explicó luego que realizó tres tratamientos con una pareja anterior y no quedó, que con los novios que tuvo después no se cuidaba y “si venía, venía” y que en este caso fue con una pareja de muy poquito tiempo.

“La verdad es que nos llevábamos muy bien, pero no estábamos esperando quedar embarazados”, detalló y aseguró que, consecuencia de su nuevo estado, la pareja se terminó rompiendo. “Creo que fue muy pronto para nosotros como pareja. Se dijeron un montón de cosas, él en ningún momento quiso que yo aborte, pero quizá no estaba esperando ser papá ya”, agregó. Además aseguró que no tiene nada malo para decir de él, que ella “se moría” por ser mamá y que para priorizar a la beba decidieron poner un punto final a la relación.

“Yo tengo una marca de bebés porque me moría por ser mamá”, remarcó la modelo. Luego hizo un alto para explicar cómo van a encarar esta nueva etapa tanto ella como su ex. “ Yo soy mamá soltera. Eso es importante aclarar. No quiere decir que lo voy a tener sola. Él se quiere hacer cargo de su paternidad y la vamos a vivir por separado, pero sin ningún rencor”, aclaró. Además explicó que ella se fue a vivir a Mar del Plata para estar cerca de su familia y él sigue viviendo en capital. “Vamos a ser papás como se pueda, pero por separado”.

Consultada por Marcela Tauro, Maypi contó que está de tres meses y medio y reveló el nombre que eligió para su hija: India. También habló de lo acompañada que se siente por los mensajes que le llegan de mujeres que también buscaron embarazos durante muchos años o que están en plena búsqueda. “No perder la fe. Es lo que yo le digo a las chicas que me escriben, porque me escriben miles por día”, señaló y de inmediato agregó que también le pasó que empezó a averiguar para congelar óvulos, que por eso se relajó y que en ese momento logró quedar embarazada.

Maypi anunció su separación el día de la madre con un posteo en Instagram, y recordó que ese mensaje no fue algo que planeó, sino que salió de forma espontánea. “Algunos piensan que quizá estaba planeado. Ese día me levanté y dije: ´Qué loco, estoy pasando mi primer día de la madre y necesito explicar´... Porque mucha gente me venía preguntando por qué estaba en Mar del Plata y no en Buenos Aires, por qué no mostraba al papá”, repasó. El posteo, como consecuencia, surgió de su estado de sensibilidad y esa necesidad de aclarar su situación, comentó.

Por último, Maypi confesó que le dio la libertad al padre de hacer lo que sienta, de ir al parto si quiere y de darle a su hija el apellido si así lo desea -y confirmó que así será- y explicó por qué nunca se cuidó: “Pensé que nunca iba a quedar embarazada de forma natural”. Sobre su propia historia, recordó -lo había contado dentro de la casa de Gran Hermano- que tuvo “un papá abandónico y un papá del corazón” y que eso le pegó mucho en el momento que está viviendo.

