“Me dan ganas de chaparte”: el súper beso entre Flor Vigna y Nicolás Occhiato

Luego de sus idas y vueltas, Nicolás Occhiato y Flor Vigna se dieron un súper beso en el programa Todo puede pasar (El Nueve). La bailarina y exparticipante de Combate se quedó embelesada al ver a su novio en el rol de conductor y lo quiso demostrar con una sugerente frase: “Ay, me dan como ganas de chaparte”.

Vigna asistió al programa como jurado del concurso de talento que tienen y, en el medio, quiso hacer una queja particular que terminó por convertirse en un momento divertido entre los asistentes y el jurado que estaba integrado por José María Muscari y Gladis “La Bomba” Tucumana.

“El otro día pensé que hacía cinco años nos conocíamos, pero me dijiste siete, o sea, en siete años nunca me cantaste una canción”, se quejó Vigna. Esto despertó el reclamo de todos en la sala y Occhiato terminó cantando “La cosa más bella” de Eros Ramazzotti. “Es un tema muy lindo que me hace acordar a vos”, le dijo a su novia.

Esto enterneció a Vigna que le dijo: “Ay, me dan ganas de chaparte”. En seguida, Occhiato reaccionó y se acercó y le dijo: “Y bueno, te chapo. ¿Por qué no?”, agregó divertido mientras se besaban.

El súper beso de Nicolás Ochiatto y Flor Vigna en vivo - Fuente: elnueve

