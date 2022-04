“Me duele el alma, pero me quiero ir del país”: el duro mensaje de Nai Awada sobre la Argentina

La actriz Naira Awada se mostró preocupada por la situación que atraviesa el país y admitió que tiene ganas de abandonar la Argentina. “Siento que no se puede vivir más así “, expresó la joven en un mensaje de Twitter que rápidaente generó controversia en la red social.

“Ando con muchas ganas de irme a vivir a Uruguay. Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así. Me duele el alma, pero me quiero ir del país”, manifestó la actriz desde su cuenta de Twitter.

A lo largo de una serie de mensajes Awada compartió su preocupación sobre la situación económica del país y también en relación a la inseguridad.

Como es habitual, las declaraciones Awada generaron gran repercusión en la red social, donde varios usuarios de Twitter no solo repudiaron sus dichos sino también ironizaron al respecto.

“Me parece super lógico que Nai Awada que es mala actriz y no labura bien bajo ningún gobierno decida irse y culpar a Perón”, replicó un usuario de Twitter, mientras que otros incluso le ofrecieron “un remise” para llegar hasta Aeroparque.

Fiel a su estilo, la joven actriz no tardó en contestar las críticas y aclarar sus dichos. “A todos los K y peronchos asquerosos, mandándome hate solo por ser Awada, cielos, les cuento que me chupa un h... la política y que solo quiero vivir bien loco. ¡Mi papá es uno de los mejores actores del país y nada tengo que ver con política, pero ustedes manga de roñosos a laburar!”, disparó.

“No se gasten bardeando, porque básicamente me hacen más fuerte y me chupa un hue... “, lanzó la actriz. Y en otro mensaje agreó: ¡Siento que sentir tanto odio, los va a hacer reventar como sapos bebés! ¡Tengan más sexo y menos odio! ¡Los quiero! La Nai Awada meamorchhh”.

Asimismo Awada apuntó contra algunos medios y sostuvo que sus declaraciones había sido tergiversadas. Y en relación a ello concluyó: “Siempre sacando de contexto : amo mi país que quede muy claro y siempre lo digo simplemente soy joven y pienso en ser madre y no alcanza la plata para nada y tengo miedo de salir sin mi novio por capital porque hay muchísima inseguridad y es terrible ser mina en argentina”.

Por último, la actriz explicó que su deseo de irse a Uruguay se debe, en parte, a que su novio es oriundo del país vecino, al igual que algunos miembros de su familia.

“Mi mamá que es mi ejemplo tiene la ciudadanía española y trabaja allá y está feliz. Además dije Uruguay ya que tengo familia allá y mi novio es uruguayo, bebos”, completó Awada acerca de su decisión de abandonar el país.