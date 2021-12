Mery del Cerro rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Meme Bouquet: “Nunca pasó nada”

Mery del Cerro tuvo que atravesar una tormenta este año en su relación con Meme Bouquet, a raíz de una serie de rumores sobre supuestas infidelidades por parte del DJ.

Sin embargo, más allá de las especulaciones de los medios y de las acusaciones que inundaron las redes sociales meses atrás, la actriz que participa en Masterchef Celebrity (Telefe) siguió adelante con su matrimonio y ahora decidió hablar de lo ocurrido.

Mery del Cerro Meme Bouquet

En una entrevista con Ciudad Magazine, sostuvo: “La verdad es que cien por ciento nada que ver, yo nunca salí a decir nada porque sino es como meterte en algo innecesario”.

En ese sentido, la actriz remarcó: “Todas las veces que dijeron lo de los rumores de ruptura y demás son totalmente falsos, nunca pasó nada”.

Del Cerro explicó cómo fue que comenzaron los rumores de crisis: “Meme trabaja mucho viajando, entonces hubo un momento este año que él se fue a Nueva York por trabajo, se quedó varado dos meses y ahí se empezó a decir algo de crisis y nada que ver. Él no podía volver, estaba allá y después, él trabaja en la noche. Entonces es muy fácil también hablar de eso”.

Mery del Cerro y Meme Bouquet, una pareja que sigue a pesar de la tormenta

Después de referirse al tema, se tomó un momento para dejarle un mensaje a todos los que lanzaron rumores en los medios: “No está bueno que se hable cuando no se sabe porque tenemos hijas, padres y la gente que nos conoce termina creyendo que eso es verdad. Nosotros no lo vivimos de esa manera porque sabemos que no es real y estamos súper bien como familia. Tampoco está bueno que la familia crea algo porque lo ven y entienden que por ahí es real”.

Mery del Cerro habló sobre su amistad con la China Suárez tras el WandaGate

En medio del escándalo que tuvo como protagonista a Eugenia ‘la China’ Suárez, señalada públicamente por Wanda Nara como la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi, mucho se habló de las amistades de la ex Casi Ángeles. Y es que, según trascendió, la reacción de sus allegadas no habría sido la mejor.

Paula Chaves, Mery del Cerro y la China Suárez, amigas de toda la vida

Entre las amigas de la actriz está Mery, que en una entrevista con Catalina Dlugi, en su programa radial Agarrate Catalina, desmintió las versiones: “No opiné sobre el tema y tampoco lo voy a hacer porque hay un montón de personas involucradas que quiero, que conozco. Es un tema súper personal y no me corresponde a mí hablar”.

Para dejar en clara su postura, precisó: “Nosotras no nos pusimos de acuerdo en nada. Cada una tomó su posición, pero por ahí somos parecidas a la hora de tomar una postura en algo. No voy a hablar de nadie. Obvio que la China es mi amiga. Cada uno pasó por momentos difíciles. Desde hace años que es mi amiga”.