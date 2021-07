Varado en Nueva York y lejos de su familia, Meme Bouquet compartió un audio que recibió de su hija: “Papá, te extraño mucho”

Entre los miles de argentinos que actualmente se encuentran varados alrededor del mundo está Meme Bouquet, el marido de la actriz y modelo María del Cerro. El DJ, que viajó a Estados Unidos para trabajar, compartió a través de sus redes sociales la angustia que viven él y su familia por esta situación, en especial su hija mayor, Mila, que extraña mucho a su papá.

“Hola papá, te extraño mucho. ¿Cuándo vas a volver?”, se escucha decir a la pequeña de cinco años en un fragmento de audio que le mandó al músico. “Estoy durmiéndola”, escribe la actriz explicándole a su pareja la situación que se vive en el hogar. “El audio de Mila es todo, me dio ganas de llorar todo lo que decía de cuándo volvés. Ya le expliqué”, agregó.

“Me mató”, le dice Bouquet a su mujer, con quien también tiene a Cala, de un año. “Pero se me parte el corazón. Ella te dijo todo eso de la nada, encima más buena”, le explica Del Cerro.

Los mensajes entre Meme Bouquet y María del Cerro mientras el DJ está varado en Nueva York

“Varado en Nueva York, con un poco de bronca y de tristeza, extrañando”, explicó Bouquet a través de sus historias de Instagram, en donde contó su situación actual. “Todo el mundo dirá, ‘bueno es Nueva York, aprovechá, disfrutá', el tema es que yo había venido por 10 o 12 días. Vine por trabajo, un orgullo que me hayan llamado de una ciudad tan importante en el mundo, vine a poner música y me volvía al día siguiente y bueno, nada... Por estas medidas de restricciones me quedé varado acá ”.

A pesar de extrañar mucho a sus dos hijas y a su esposa, el DJ trata de mantenerse optimista. “Creo que todo pasa por algo, aunque me parece que no es justo, porque volvés y te hacen un PCR y estoy vacunado, ya que me vacuné porque vine por trabajo y aproveché para liberar una vacuna en Argentina”, expresó mientras caminaba por las calles de la ciudad estaounidense.

“Te hacen un PCR 72 horas antes de volver, un antígeno al llegar y tenés una cuarentena que cumplir, con lo cual me parece que se podría evitar que no te dejen volver a tu país, donde yo vivo y elijo vivir con mi familia. Amo Argentina, por lo cual estoy un poco triste por no poder volver”, manifestó indignado, y agregó: “Dicho todo eso, obviamente siempre para adelante. Todo pasa por algo y este viernes tengo fecha de nuevo en Nueva York”.

Más tarde, Bouquet publicó un video en donde se ve a la pequeña Mila haciéndole una coreografía para él. “¡Extrañándolas Mucho! Me mandan este vídeo de un baile de Milu para mí, Cala diciendo ‘Papá' y Rudo [el perro de la familia] al lado, como siempre. Con la mejor mamá del mundo bancando en Buenos Aires. ¡Las amo! Espero verlas pronto, porque no sé cómo voy a hacer”, escribió junto a las imágenes, expresando en palabras su pesar por la distancia que los separa.

LA NACION