Met Gala: indignación por el protagonismo de Jeff Bezos

Los manifestantes encontraron en Jeff Bezos, el fundador de Amazon, el principal patrocinador de la gala este año, el blanco ideal para sus críticas

The New York Times Escuchar Nota

Es quizás la fiesta más exclusiva del mundo, un espectáculo de moda y extravagancia que atrae a una lista secreta de personas famosas, cobra 100.000 dólares por entrada y despliega una alfombra por las escaleras de una de las instituciones culturales más antiguas de Manhattan.

Pero este año, la Met Gala enfrenta fuertes vientos en contra, sobre todo por la decisión de nombrar a Jeff Bezos, el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, y a su esposa, Lauren Sánchez Bezos, como presidentes honorarios.

El llamado al boicot de la Met Gala en las paredes de Nueva York (@everyonehateselon)

La oposición a los Bezos comenzó casi inmediatamente después de que fueran anunciados como patrocinadores financieros en febrero, y se produce en medio de un creciente sentimiento contra los ricos en todo el país y en la ciudad de Nueva York, el hogar liberal del evento. La indignación aparentemente cobró impulso después de que el recién elegido alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, un socialista democrático, declarara a mediados de abril que no asistiría a la gala, rompiendo con muchos de sus predecesores, al decir que su enfoque está en la “asequibilidad”.

Un cartel de protesta acusa a Amazon de colaborar con ICE y llama a boicotear la “Met Gala de Bezos”, en rechazo al rol de Jeff Bezos como patrocinador del evento

En las semanas previas al evento del lunes, una ávida campaña contra Bezos ha estallado en las calles de Nueva York, en los subterráneos y en línea, donde los usuarios de redes sociales han descrito el evento como la “Amazon Prime Gala” o el “Baile de Bezos”. Los informes de estrellas nerviosas y fashionistas molestos han salpicado las páginas de los tabloides, incluidos rumores de algunos invitados anteriores que se mantienen alejados.

Una imagen de la campaña promovida por el grupo Everyone hates Elon en Nueva York. Ariana Grande es una de las artistas que ya anunció que no participará del evento. Tampoco estará Zendaya. Bella Hadid dio “like” a un video crítico sobre la participación de Jeff Bezos en el evento. Meryl Streep, que interpreta a Anna Wintour en El Diablo se Viste a la Moda, ya confirmó su ausencia: “Aunque aprecia a Vogue, a Anna y su increíble imaginación y energía, nunca ha sido realmente su escena”, dijeron desde su equipo.

Un grupo activista guerrillero llamado Everyone Hates Elon -en referencia a otro multimillonario controvertido, Elon Musk- ha estado pidiendo un boicot al evento, con una campaña llamativa por toda la ciudad, que incluye pegar carteles en los vagones del subte y en las paradas de colectivos. El viernes, en un guiño a las quejas de los trabajadores de Amazon por tener que saltarse los descansos para ir al baño y orinar en botellas, el grupo colocó cerca de 300 botellas de orina falsa dentro del Museo Metropolitano de Arte.

Activistas dejaron unas 300 botellas con “orina falsa” dentro del Museo Metropolitano de Arte, en una acción destinada a recordar las denuncias de trabajadores de Amazon que aseguran haber tenido que orinar en botellas por las exigencias de sus jornadas laborales

Luego, el domingo, la víspera de la gala, el grupo antimultimillonarios proyectó entrevistas en video con trabajadores de Amazon sobre el Empire State Building, el edificio Chrysler y el ático de los Bezos cerca de Madison Square Park.

“Si puedes comprar la Met Gala, puedes pagar más impuestos”, decía una de las proyecciones emitidas desde una camioneta, junto con una imagen de un Bezos riendo.

Cartel de protesta contra Jeff Bezos y la Met Gala: con tono satírico, acusa al evento de celebrar el lujo y la riqueza extrema mientras “la democracia pasa de moda”

Algunas personas se detuvieron y tomaron fotos, mientras que otras simplemente se rieron.

“¿Qué tiene que ver Jeff Bezos con la moda”, preguntó un transeúnte, Mayan Rajendran.

Él no era el único que hacía esa pregunta. Entre otros críticos se encuentran antiguos promotores como Blakely Thornton, un influencer que entrevistó a celebridades en la alfombra roja el año pasado. Este año, Thornton criticó la gala en Instagram, cuestionando la decisión de alinearse con Bezos, y añadió en un mensaje de texto que preferiría ser arrastrado a través de vidrios rotos antes “que participar en este espectáculo de payasos orquestado por oligarcas”.

La gala, que data de 1948, actúa como una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte y da inicio a su principal exposición de primavera, que este año se centra en el cuerpo vestido. La casa de moda Saint Laurent patrocina el catálogo de la exposición. Es sabido que los diseñadores pasan meses preparando los atuendos para los famosos invitados, quienes a menudo lucen diseños surrealistas y espectaculares.

Alguno de los afiches contra la Met Gala que tiene como protagonista a Jeff Bezos

Fern Mallis, la creadora de la Semana de la Moda de Nueva York, llamó a la Met Gala “el baile más grande del año”, cuya influencia ya superó con creces sus orígenes como un evento para filántropos y mecenas adinerados “que vivían cerca y amaban el museo” y que solían asistir escoltados por los diseñadores que los vestían.

Ahora, “se trata realmente de las celebridades, los músicos, los atletas y todos estos íconos culturales del momento”, dijo. Pero, opinó que gran parte de la lista de invitados famosos tenía poca conexión con el museo en sí. “Apuesto a que muchos de ellos nunca han estado allí”, dijo.

En los últimos años, las protestas se han vuelto tan comunes como el ambiente festivo que rodea al evento, con manifestaciones centradas en temas como la guerra en Gaza o el cambio climático. En 2024, la gala recibió críticas de legisladores por nombrar a TikTok como patrocinador en un momento en que el gigante de las redes sociales enfrentaba una posible prohibición en los Estados Unidos en medio de acusaciones de sus vínculos políticos con China.

Sin embargo, los manifestantes progresistas parecen haber encontrado en Bezos al antagonista perfecto: una figura cuya inclinación cada vez más marcada hacia la derecha, su fortuna de 250.000 millones de dólares y su postura antisindical lo convirtieron en un blanco de desprecio para la izquierda.

“Es, obviamente, uno de los grandes emblemas de la acumulación interminable y voraz de riqueza y de la explotación de los trabajadores a expensas del resto de nosotros”, dijo Micah Uetricht, editor de Jacobin, una revista socialista.

Una imagen de las calles de Nueva York y el llamado a boicotear la Gala del Met

“Así que los felicito”, dijo sobre los organizadores de la Met Gala. “Si buscaban tomar la peor decisión posible, parece que lo han logrado”.

El abrazo sin culpa de los Bezos a la vida de lujo, incluida una boda de 50 millones de dólares el verano pasado en Venecia, con un yate de 500 millones de dólares flotando cerca, tampoco ayudó a mejorar su imagen en ciertos sectores.

“No es una situación de ricos discretos”, dijo Jon Reinish, un veterano estratega político demócrata. “Estos son ricos ruidosos. Y, en un momento populista, eso genera tensión”.

Tanto el Metropolitan como los representantes de los Bezos prefirieron no hacer comentarios.

Al mismo tiempo, la gala está lidiando con otras incertidumbres, incluida una transición de roles profesionales para la veterana editora de Vogue, Anna Wintour, cuyo control sobre el evento —desde la distribución de los asientos hasta los bocadillos— es célebremente férreo.

El año pasado, Wintour, de 76 años, dejó su cargo como editora en jefe de Vogue Estados Unidos y nombró a Chloe Malle como su sucesora. Sin embargo, Wintour permanece en un puesto de alto rango en Condé Nast, la empresa matriz de Vogue, como directora de contenido y directora editorial global de la revista.

Anna Wintour, presidenta de la Met Gala, asiste a la edición 2025 del evento,en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 5 de mayo de 2025. (Foto: Dia Dipasupil / Getty Images North America / AFP) DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Como la editora de revistas más famosa del mundo, a Wintour se le atribuye haber transformado la gala: de un evento social exclusivo de Nueva York a un fenómeno global, capaz de atraer a una lista de celebridades de primer nivel y de generar una sólida fuente de ingresos para Condé Nast, dijo Amy Odell, periodista de moda y autora de Anna: The Biography, una biografía de Wintour. De hecho, según Odell, la gala —transmitida en exclusiva por Vogue— aporta tantos ingresos publicitarios a la compañía que “no pueden dejar de hacerla”.

El Instituto del Traje del Met depende financieramente de la gala. En mayo pasado, recaudó un récord de 31 millones de dólares, eclipsando eventos benéficos similares en otras instituciones. Se espera que la recaudación de este año supere esa cifra.

El lugar de la gala en el calendario social de Nueva York y del mundo —tradicionalmente, el primer lunes de mayo— también es inigualable. Tiene un enorme poder para consolidar la relevancia de figuras emergentes, tanto en la moda como en el universo de las celebridades. Wintour también ha sostenido que la gala —al atraer, por ejemplo, a invitados que se alojan en hoteles y al contratar a numerosos proveedores detrás de escena— termina siendo un impulso para la economía de la ciudad.

Mallis coincidió con esa idea. “Al final del día, es una enorme recaudación de fondos”, dijo, y agregó: “y eso es algo muy positivo”.

La eventual salida de Wintour de la escena, sumada a la noticia de la semana pasada de que la gala podría haber recaudado suficiente dinero para que el Instituto del Traje no dependa de ella para su financiamiento anual, también abrió interrogantes sobre el futuro del evento.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos durante el casamiento en Venecia Instagram Lauren Sánchez

Las instituciones culturales llevan mucho tiempo cortejando a benefactores adinerados, incluso cuando estos han “aprovechado las exhibiciones públicas de filantropía para mejorar su imagen y elevar su posición social”, dijo Rachel Feinberg, una consultora que ha trabajado en galas en la ciudad de Nueva York.

Pero, añadió, esa dinámica se volvió aún más difícil ahora que “la mayoría de las donaciones individuales provienen de un grupo cada vez más reducido de personas extremadamente ricas”.

Los Bezos han sido cada vez más activos en la moda en los últimos años: asistieron a desfiles en primera fila y donaron decenas de millones de dólares en subvenciones y becas dedicadas a telas sostenibles y otras iniciativas.

En el pasado, el Met lidió con críticas sobre los donantes, incluidos miembros de la familia Koch —patrocinadores políticos conservadores que también donan fuertemente a instituciones culturales— y los Sackler, cuya compañía, hoy disuelta, Purdue Pharma, produjo el analgésico OxyContin, señalado como uno de los responsables de la crisis de los opioides. El apellido Sackler fue retirado de varias galerías del Met en 2021; a pesar de las protestas, la plaza frente al Met todavía lleva el nombre de David H. Koch, quien financió su rediseño y murió en 2019.

La imagen de pantalla dividida entre la opulencia de la gala y las dificultades económicas de muchos habitantes de Nueva York, donde se estima que 1 de cada 4 residentes vive en la pobreza, ha sido evidente durante mucho tiempo. Y aunque Bezos parece encarnar a quienes viven en la cima del espectro, incluso sus críticos dicen que el problema va más allá de este multimillonario.

“Es fácil convertirlo en el villano cuando, en realidad, el villano es el sistema”, dijo Molly Gaebe, cofundadora de la Debt Gala anual, una recaudación de fondos de cuatro años de antigüedad, inspirada en la Met Gala, para ayudar a aliviar la deuda médica. “Estamos a favor de construir un sistema donde la gente trabajadora pueda realmente permitirse vivir en las ciudades que están dirigiendo”.

En la misma línea, el alcalde Mamdani hizo campaña activamente por aumentar los impuestos a los ricos, una política que, según muestran las encuestas, la mayoría de los neoyorquinos parece apoyar. La adopción temprana y exitosa de la asequibilidad por parte del alcalde ayudó a que se convirtiera en un tema potente para los demócratas, quienes esperan que ayude a impulsar victorias en las elecciones de mitad de período de este otoño.

Los críticos de la participación de Bezos en la gala citan una larga lista de preocupaciones: los despidos masivos y las decisiones editoriales en The Washington Post, del que es propietario; las donaciones de Amazon al fondo de investidura del presidente; y el respaldo de la compañía a un documental de 40 millones de dólares sobre la primera dama, Melania Trump.

“La Met Gala ahora le está dando a Bezos exactamente el tipo de lavado de reputación y combustible cultural que necesita para seguir destruyendo a Estados Unidos”, dijo Cynthia Nixon, la actriz de Gilded Age y activista progresista que se postuló para gobernadora de Nueva York en 2018. “Me quito el sombrero ante el alcalde por no asistir”.

Mamdani no es el único alcalde que tiene dudas sobre el evento. El exalcalde Bill de Blasio, un demócrata de dos mandatos, evitó durante mucho tiempo la gala antes de asistir en 2021 como señal de solidaridad, dijo, con una ciudad y una institución que se recuperaban del Covid.

En una entrevista, de Blasio dijo que la gala siempre había sido “un evento elitista”, señalando que “la sensación de que las élites están viviendo una vida tan alejada del resto de nosotros, la sensación de que el sistema está amañado”, no se limita a los liberales como él. “Hay muchos partidarios de MAGA que podrían mirar algo como la Met Gala con incomodidad”, dijo.

A pesar de todo eso, el espectáculo continuará y probablemente volverá a captar la atención de todo tipo de comentaristas, en la alfombra roja como en línea. De hecho, Michael Gross, el periodista y autor que lleva años narrando las costumbres de los ricos, dijo que, incluso si los Bezos atraen manifestantes, la gala probablemente seguirá saliendo ganando.

“Todos los ojos del mundo estarán puestos en eso”, dijo Gross. “Incluso los que odian no pueden evitar sentirse fascinados”.

Vanessa Friedman colaboró con este artículo.