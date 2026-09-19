Mica Lapegüe dio a luz a su primera hija, Delfina: “Te hiciste desear tanto”

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé se convirtieron este sábado al mediodía en padres por primera vez con el nacimiento de su hija Delfina. Fue la actriz e influencer quien compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, con una publicación en donde se la vio desde el quirófano junto a su pareja y con la recién nacida en brazos.

Mica Lapegüe confirmó la noticia con una tierna foto junto a su pareja (Foto: Instagram/@micalapegue)

“Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto... te amamos con nuestra vida entera”, expresó la flamante mamá en su cuenta oficial junto a la imagen familiar tomada en la sala de parto. La llegada de la beba desató una inmediata ola de reacciones emotivas en el entorno cercano. Sergio Lapegüe, abuelo materno de la niña, dejó en evidencia su profunda alegría en las redes sociales. “La felicidad que tengo, no paro de llorar. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones”, escribió el periodista.

Mica Lapegüe se convirtió en mamá por primera vez (Foto: Instagram/@micalapegue)

En la misma línea se expresó su esposa, conocida como Bochi, quien le dio la bienvenida a su nieta. “Bienvenida, Delfi, a esta hermosa familia que te esperó con tanto amor y buena vibra. Tus papis no pararon un segundo en estas 40,6 semanas. Lo dieron todo. Gracias por hacerme abuela oficialmente. Los amo”, expresó.

El embarazo había sido anunciado públicamente en marzo pasado, momento en el que la influencer compartió la primera ecografía junto al sonido de los latidos. En aquella oportunidad, las opciones de nombres que tenía la pareja eran Dante y Ema hasta que, semanas más tarde, una celebración íntima con familiares y amigos confirmó que esperaban una nena y determinó la elección definitiva del nombre.

Así anunció la llegada de su bebé Mica Lapegüe

Durante los meses previos, la protagonista mantuvo al tanto a sus seguidores sobre cada instancia del proceso. En la semana 38 publicó fotografías al aire libre que reflejaban el avance de la gestación. Asimismo, en agosto tuvo un soñado baby shower sorpresa, organizado por su círculo íntimo.

Horas antes del parto, la panelista de Lape Club Social (América TV) registró un tierno momento con sus mascotas

Horas antes del parto, la panelista de Lape Club Social (América TV) registró un tierno momento con sus mascotas. Finalmente, la llegada de Delfina concretó la dulce espera y modificó por completo la dinámica cotidiana del clan Lapegüe y Bartolomé.