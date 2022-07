Michael Jackson: la explosiva teoría que llevó a que retiren del streaming tres canciones póstumas del artista

Tres canciones del primer disco póstumo de Michael Jackson, Michael (2010), fueron retiradas de las plataformas de streaming a raíz de una demanda presentada por fans del “Rey del Pop” ante la empresa discográfica Sony. Según consignó American Songwriter, los seguidores de Jackson aseguran que esos temas nunca fueron cantados por su ídolo, sino por un imitador.

Se trata de los tracks “Monster”, que cuenta con la participación del rapero 50 Cent, “Keep Your Head Up” y “Breaking News”. Desde el 29 de junio, ninguno de estos temas se encuentra disponible para la venta o para su reproducción en Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer y otras plataformas de música.

Tres canciones del primer disco póstumo de Michael Jackson fueron retiradas de las plataformas

Un vocero de Jackson confirmó a través de la página web del artista que las tres canciones fueron retiradas del catálogo y aclaró que su salida “no tiene nada que ver con su autenticidad”, informó el mismo medio. “El Patrimonio y Sony Music creen que la continua conversación sobre las canciones está distrayendo a la comunidad de fans y a los oyentes casuales de Michael Jackson de centrar su atención donde debería estar, en el legendario y profundo catálogo musical de Michael”, sostuvo el portavoz.

Aunque los videos de los tres temas ya no están publicados en el canal oficial de Michael Jackson en YouTube, siguen disponibles en las cuentas de algunos fans. Y son el testimonio de un supuesto fraude.

Las canciones de Michael Jackson que generaron polémica entre los fans

Todo comenzó en 2014, cuatro años después de la salida del primer disco póstumo. Una fan de Michael Jackson, Vera Serova, inició una demanda colectiva que sigue en curso e involucra al patrimonio de su ídolo y a Sony Music. Serova alega que Jackson nunca cantó las tres canciones de Michael, y acusa a los demandados por violación de las leyes de consumo, competencia desleal y fraude.

Acusan al patrimonio de Michael Jackson y a Sony Music de fraude

La fan asegura que tres de las 10 canciones de Michael forman parte de un “elaborado fraude artístico ideado por los codemandados Eddie Cascio (un viejo amigo de Michael) y James Porte”, que vendieron las canciones, también conocidas como las “Cascio tracks”, al patrimonio de Jackson por millones de dólares tras su muerte en 2009. Se cree que los tres temas fueron grabados en el sótano de Porte/Cascio en 2007, y algunas teorías dicen que la voz es en realidad de Jason Malachi, un cantante solista no muy conocido.

Como si fuera poco, antes del lanzamiento del álbum, varios miembros de la familia de Jackson dijeron que creían que las canciones no eran de Michael. En 2010, la madre de Jackson, Katherine Jackson, sostuvo que “algunos de los temas del álbum son falsos”, mientras que su hermana, LaToya Jackson declaró: “No suena como él”. Su sobrino, Taryll Jackson, hijo de Tito Jackson, agregó que estuvo presente cuando las canciones fueron entregadas a Sony, según informó American Songwriter.

Michael Jackson feat. 50 Cent - “Monster”

Según los créditos, “Monster” supuestamente fue escrita por Michael Jackson, Eddie Cascio y James Porte, y la parte de rap por Curtis Jackson.

Michael Jackson - “Breaking News”

Se dice que “Breaking News” canción fue escrita por Michael Jackson, Eddie Cascio y James Porte, y producida por Teddy Riley, Cascio y Jackson.

Michael Jackson - “Keep Your Head”

“Keep Your Head Up” es la tercera canción que se le atribuye a Michael Jackson, pero que habría cantado un imitador para el disco póstumo Michael (2010).