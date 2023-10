escuchar

Tal y como había anticipado, Juan Otero, el hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, celebró sus 15 años con un “fiestón” que tuvo de todo: desde cotillón hasta un mini concierto de Lowrdez, la ex Bandana y cambio de vestuario. La locación fue un lujoso salón del barrio de Palermo y el adolescente celebró junto a sus padres, sus hermanos, familiares y amigos. Uno de los mejores momentos de la noche fue el show que protagonizó el cumpleañero: hizo una coreografía con una amiga y sorprendió a todos con sus movimientos.

Hace un par de meses, el adolescente anticipó en diálogo con LAM (América TV) que en su fiesta no habría vals, sino que entraría bailando con una amiga. Efectivamente, esto sucedió. Con el salón iluminado de verde y todas las cámaras de los celulares encendidas, Juan apareció sobre el escenario, descendió las escaleras y realizó una elaborada coreografía. Se trató de un Mush Up de “Crazy in love” de Beyonce y “Quiénes son?”, de Lali. Las imágenes que compartieron los invitados en las redes, dieron cuenta de la coordinación entre los bailarines, producto de mucho ensayo.

El cumpleañero sorprendió a todos con su estilo y sus movimientos e incluso se animó a hacer una medialuna, lo que le valió una ovación de sus familiares y seres queridos. La performance tuvo una segunda parte con el tema “Judas” de Lady Gaga. Emocionado, feliz y luciendo un traje estampado a cuadros verde y negro con una remera blanca y zapatillas, el adolescente entró a su fiesta con un mega show y una elaborada coreografía que causó sensación.

El lujoso salón estuvo decorado de color verde y el cumpleañero optó por outfits que complementaran la ambientación del lugar. En las fotos familiares, lució un traje sastrero verde oliva, una remera de red negra, zapatillas blancas y verdes y una cartera negra con brillos, un regalo de su madre. Más tarde se cambió de vestuario y lució el traje estampado con el cual bailó frente a todos sus invitados.