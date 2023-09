escuchar

Damián Betular es uno de los pasteleros más reconocidos del país y su popularidad aumentó considerablemente en los últimos años gracias a su participación como jurado en MasterChef. Durante sus años en la industria gastronómica cocinó para importantes personalidades, desde Barack Obama, hasta Máxima Zorreguieta y Will Smith, entre otras. Pero en algunas ocasiones vivió situaciones bastante peculiares con huéspedes VIP en el hotel en el que gestionaba la pastelería. Esta semana, durante su paso por Antes que Nadie (LUZU) sorprendió al recordar el día que se encontró cara a cara con Mick Jagger.

Si bien actualmente Betular se dedica de lleno a Betular Pâtisserie, la pastelería que tiene en el barrio de Villa Devoto, antes de abrir su propio espacio trabajó en el Palacio Duhau donde atendió a varias personalidades de la política, el cine y la música. Durante la charla, Diego Leuco le preguntó por Mick Jagger, de quien es fanático. El chef le aseguró que es “lo más” y contó detalles del día que atendió al líder de los Rolling Stones: “Fue la última vez que vinieron. Creo que casi siempre se quedaban juntos y esa vez los repartieron. A nosotros nos tocó Jagger en el hotel”.

“Hay un cargo que se llama Manager on duty que es cuando se va el gerente general a las 18 y, uno de los gerentes, sea de lo que sea, se queda a cargo del hotel hasta las 2″, explicó Betular y reveló que, cómo él era chef y tenía el título de gerente, tuvo que quedar a cargo del hotel, cuando Mick Jagger estaba como huésped VIP. Y, efectivamente, tuvo un percance que resolver.

Damián Betular contó en Antes que nadie cómo fue el inesperado encuentro que tuvo con Mick Jagger

“Me dicen ‘tenemos un tema con las ventanas, no cierran los blackout de la suite y hay que arreglarlas, pero no nos dejan entrar hasta que no se vaya el VIP’”, contó el chef y comentó que habló con el mánager del grupo, quien le dijo que como siban a comer con el cantante, podían ingresar a la habitación para arreglar las cortinas.

“O sea, ¿vos entrás a la habitación de Jagger cuando él se fue a morfar?”, le preguntó atónito Diego Leuco. “Vos entrás y está el carry on de Jagger abierto ahí”, insistió. “Estaba muy ordenado porque tiene mucha gente alrededor”, explicó el exjurado de MasterChef Celebrity.

Pero si bien la idea original era que los ingenieros trabajaran en la habitación cuando el cantante no estaba, las cosas no salieron tal cual lo esperado. “Ponele que pasaron 20 minutos, van a buscar un taladro porque se había roto todo el sistema de cortinas y se abre la puerta: una chica y Mick Jagger”, contó Damián mientras Leuco se llevaba las manos a la cabeza.

El entrevistado aseguró que él estaba pálido y los ingenieros se quedaron sin palabras. Sin embargo, lejos de tener problemas, se llevaron una sorpresa. “Nos dice en inglés, ‘tranquilos, tranquilos’ y se sienta en el sillón con la chica y empiezan a charlar. Viene el manager y le digo: ‘si no lo arreglamos, ahora va a entrar luz a las 5 de la mañana’”. No obstante, Jagger les dijo que trabajaran sin preocuparse por su presencia.

Betular contó que en la última visita de los Rolling Stones en la Argentina, Jagger se hospedó en el hotel en el que él trabajaba Archivo

“Va a la heladerita y se abre dos cervezas; charlaban, miraban la tele como si nada y nosotros alrededor. ‘¿Todo bien chicos? Si todo bien’. Arreglamos las cosas, los pibes con el taladro temblando y nos acompañan a la puerta”, concluyó Damián mientras Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín Dardik, alias “El Trinche” lo miraban sin palabras.

Asimismo, el pastelero les dijo que aunque estuvo en la misma habitación que el líder de los Rolling Stones, no pudo sacarse fotos ni con él, ni tampoco con otros famosos que atendió. “Emma Watson estuvo un montón de tiempo. Yo soy fanático mal de Harry Potter y moría, pero no”, indicó y explicó que sacarse una foto “es motivo de despido”.

No obstante, Francella le preguntó por la actriz que le dio vida a Hermione Granger. Él aseguró que es “lo más” y una “fanática de los gatos”: “Grababa una película en Chile. Un día fue a una casa de decoración y entraban bolsas y bolsas y decoró toda la habitación para estar, como a ella le gustaba, por dos meses”.