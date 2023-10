escuchar

Edith Hermida se sinceró y contó por primera vez que tuvo un romance con un futbolista en sus primeros años como periodista. En su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe), la panelista de Bendita (Canal 9), recordó en la noche de este sábado cuando fue “botinera”. Impulsada por el resto de los invitados [Carolina “Pampita” Ardohain, Juan Ignacio Castañares, Juan Leyrado y Esteban Trebucq] dio a conocer el nombre del jugador de San Lorenzo que conquistó su corazón durante la década de los 90. “Me da vergüenza”, reprochó.

En el marco del “frente a frente”, al inicio del programa que conduce Andy Kusnetzoff, Pampita fue quien expuso ante las cámaras el romance casi oculto que mantuvo Hermida en el pasado. “Yo quiero saber, porque ella dijo que tuvo dos candidatos famosos con los que salió en secreto y te voy a dar la oportunidad de que a uno lo salves, pero al otro lo tenés que quemar acá ahora. Lo tenés que largar, danos algo televisivo”, dijo la modelo.

“Bueno, nunca lo dije”, comenzó Hermida y continuó: “Después voy a tener que leer los portales… No sé su estado civil, pero en ese momento estaba soltero. Fue hace mucho tiempo. No lo dije nunca, el día que fui botinera. Jugaba en San Lorenzo, yo empecé haciendo un programa de San Lorenzo… Ay, me da vergüenza…”. En ese instante, sucedió un hecho hilarante, su teléfono celular sonó en directo y todos soltaron una carcajada.

“Es una canción que sonó de la nada, es una señal”, dijo la panelista de Bendita y prosiguió con su historia: “San Lorenzo, campeón del 95. No es muy conocido, pero los futboleros lo conocen… Yo hace muchos años salía con Javier Netto”. “Te pido disculpas”, soltó y miró hacia la cámara.

Pampita soltó una pregunta picante sobre un viejo romance de Hermida y la periodista reveló quién fue el futbolista que le robó el corazón (Fuente: Telefe/Captura de video)

Luego de develar su romance, Pampita insistió en conocer más y le repreguntó: “¿Pero fue un chongo de una noche o de varias veces? ¿Fue un amor o un romance?”. “No, no. Fue un amor, pero no un romance. Fue una cosita así nomás”, contestó Hermida entre risas. “¿Fuiste botinera, botinera? ¿Trajo cosas? ¿Regalos?”, reiteró la modelo y la interrogada sostuvo: “No, nada, botinera pobre. No me dejaron nada. Pero bueno, salvé al otro”.

Edith Hermina tuvo un romance corto con Javier Netto (Fuente: Museo de San Lorenzo)

Una vez que las protagonistas pasaron del centro de la escena hacia un costado, Edith comentó al pasar: “Ay, me agarró calor”. Tras quedar en evidencia su amorío del pasado, Trebucq aportó acerca de la historia de Javier Netto y su trayectoria en el club azulgrana.

“Fue del equipo del Bambino [Héctor Veira]. Hizo un gol contra Rosario Central en el último partido, que le arrebata la final a Gimnasia en los últimos minutos. Fue campeón San Lorenzo con Veira. Erró un penal ese día. ¿O no?”, agregó el periodista de A24, a la vez que Hermida concluyó: “No, no sé, no me acuerdo”.

Después del momento divertido, la periodista se refirió a su reciente incursión en la comedia, con un unipersonal en el Teatro Piccadilly. “La obra se llama: Teneme paciencia. Hablo un poco del paso del tiempo y de este momento bisagra que estamos cambiando todos. Es hermoso, me trae mucha alegría”, celebró.