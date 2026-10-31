Así se vive en redes sociales la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat ocupa el centro de la escena en las plataformas digitales durante esta jornada de sábado. A pesar del hermetismo inicial, las redes sociales reflejan minuto a minuto las novedades del evento en San Telmo. Pasadas las 16 horas, la captura de una toma aérea se volvió viral y permitió a los fanáticos observar el altar montado sobre el césped de la antigua casona elegida por los novios en este día tan especial y sus soñados estilos para caminar al altar. Esta imagen trascendió el estricto cerrojo terrestre impuesto en la zona.

Además, los fanáticos comentaron con entusiasmo el arribo de las figuras del ambiente artístico al lugar minutos antes de la ceremonia: Peter Lanzani, Cande Vetrano, Justina Bustos, Mery del Cerro, Dillom y Juliana Gattas, entre otros, destacaron con sus estilos para la ocasión. También circuló en X el ingreso de Majo Riera, madre de la cantante, y la presencia del pastelero Damián Betular, encargado de la torta nupcial y la mesa dulce. También trascendió que la seguridad del evento utilizó un sistema de códigos QR para el acceso de los asistentes.

La información sobre la ambientación minimalista y el estilo del lugar, identificado como Casa Carlos, fluyó a través de diversas cuentas dedicadas al espectáculo. Los seguidores destacaron la elección de una propiedad que fusiona arquitectura tradicional porteña con vegetación exuberante. La pareja, fiel a su perfil reservado, mantiene la mayor parte de la celebración bajo estricto control, pero las filtraciones satisfacen la curiosidad del público, por lo que las plataformas actuaron como ventana de esta unión.

La historia de amor, iniciada en una fiesta de Halloween durante 2023, sumó hoy, exactamente tres años después, un nuevo capítulo que movilizó a los fanáticos. Por tal motivo, la primera imagen de Pedro y Lali como marido y mujer surgió en X, gracias a la difusión de los usuarios y la réplica de diversos periodistas y medios. Por el momento, las celebridades invitadas no compartieron nada en sus redes sociales.

Así se vive en redes sociales la boda de Lali y Pedro Rosemblat

Lo más random del día. la suegra de mi hermana palco para el casamiento de Lali pic.twitter.com/50gzv1e11k — Enxiito (@enxo87) October 31, 2026

SE CASARON LALI Y PEDRO DIERON EL SI pic.twitter.com/bRN7mcbu1e — Angielatorre (@AngelesLat17052) October 31, 2026

Cande Vetrano y Mery Del Cerro llegando al casamiento de Lali y Pedro ❤️ pic.twitter.com/2SdFcM6xRJ — MF (@MundoFamososOk) October 31, 2026

Peter Lanzani llegando al casamiento de Lali ❤️🥺 pic.twitter.com/lVQYKI6FMi — MF (@MundoFamososOk) October 31, 2026

Los votos de Lali pic.twitter.com/gdioSzY4qh — liss ⛤ 🇺🇾 (@lissloveslali) October 31, 2026