Lali Espósito y Pedro Rosemblat: del primer mensaje a la frase que encendió las sospechas sobre la fecha de la boda

Cada vez falta menos para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y, aunque la pareja mantiene en reserva la fecha elegida, el conductor dejó escapar una frase que despertó sospechas. “Yo hasta el 7 de noviembre estoy nervioso, después ya estoy bien, estoy liberado”, aseguró durante una transmisión de Gelatina. Cuando sus compañeros quisieron saber qué ocurriría ese día, esquivó la pregunta. Sus palabras alimentaron las versiones de que la boda podría celebrarse durante el primer fin de semana de noviembre o incluso este fin de semana, aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente.

Después de varias despedidas de soltera y de un año de grandes acontecimientos profesionales para ambos, la pareja se prepara para comenzar una nueva etapa. Pero antes de que llegue el gran día, vale la pena repasar esta historia de amor que empezó con un mensaje en Instagram, siguió con una fiesta de Halloween y terminó mucho más lejos de lo que cualquiera de los dos imaginaba.

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Un flechazo inesperado

Lali Espósito reveló cómo empezó su relación con Pedro Rosemblat

La historia comenzó a fines de 2023 cuando Lali (35) empezó a encontrarse con videos de Rosemblat (36) en las redes sociales. Por entonces, él ya era conocido por su trabajo como conductor, humorista y referente del streaming político, pero todavía no se habían conocido personalmente. Fue el algoritmo el que despertó la curiosidad de la cantante.

Durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), en junio de 2025, recordó cómo empezó a interesarse por él: “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”, contó entre risas. Y reconoció que su curiosidad fue creciendo: “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conociéramos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”. Y reconoció que incluso había consultado a conocidos en común para averiguar un poco más sobre él.

Pero lejos de esperar que Rosemblat tomara la iniciativa, fue ella quien dio el primer paso. “Yo le hice un comentario picante a algo que él había subido a las redes, algo gracioso. Nos mandamos un par de mensajes, pero en persona nos vimos bastante tiempo después”, recordó después durante una entrevista con Moria Casán en su ciclo de streaming.

“Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara”, reconoció Rosemblat más tarde. Y admitió que, de haber dependido de él, probablemente la historia habría tardado bastante más en comenzar: “No sé si me hubiera animado a escribirle”.

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Aunque está acostumbrada a desenvolverse frente a miles de personas, Lali reconoció que su primer encuentro con Pedro la intimidó: “Me sentí nerviosa” (Fuente: Instagram/@lali)

El primer encuentro tuvo lugar en una reunión de amigos, durante una fiesta de Halloween. Lali sabía que Pedro iba a estar allí, pero hubo un detalle para el que no estaba preparada: “Lo que no sabía era que él medía 1,90. Yo, que soy canchera, me puse muy nerviosa. Me impactó su porte”, recordó la cantante.

Acostumbrada a desenvolverse con naturalidad frente a miles de personas, aquella noche le costó acercarse al hombre que le gustaba. “Él venía para donde yo estaba, pero yo lo ignoré y no le hablé como por cuatro horas. Después sí hubo conversación, pero él habrá pensado que yo era tarada”, contó entre risas.

Ambos continuaron en contacto y, tiempo después, decidieron salir solos. Fue entonces cuando la relación tomó otro rumbo. “Me pasó algo especial cuando lo conocí. Nos enamoramos muy al toque”, confesó la cantante, que también admitió no haberse separado nunca más luego del primer encuentro.

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Durante las últimas semanas de 2023 comenzaron a circular rumores sobre el vínculo y la confirmación llegó el 7 de febrero de 2024, cuando Lali compartió fotografías de una escapada a la playa junto a Rosemblat. Él replicó las imágenes con un comentario fiel a su humor político: “Proyecto de ley sobre blanqueo”.

Un mes y medio después, hicieron su primera aparición pública como pareja y posaron juntos para los fotógrafos durante una salida al teatro.

En marzo de 2024, la pareja hizo una de sus primeras apariciones públicas durante el estreno de Mejor no decirlo, la obra protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias en el Paseo La Plaza Gerardo Viercovich - LA NACION

La convivencia y un amor que les cambió la vida

Si bien provienen de universos profesionales diferentes, la cantante y el conductor encontraron puntos en común que fueron mucho más allá de la atracción inicial. Para Pedro, uno de los aspectos que más lo enamoró fue descubrir quién era Lali lejos de los escenarios. “No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos”, aseguró.

“No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos”, confesó Rosemblat

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La relación avanzó rápidamente y pronto decidieron compartir la misma casa. En octubre de 2024, Lali confirmó la convivencia durante su visita al programa de Susana Giménez y sorprendió al revelar una faceta doméstica de Pedro: su habilidad para cocinar. “Es como vivir con alguien de MasterChef”, aseguró entre risas. Pedro suele sorprenderla con sus platos, desde su famoso pastel de papas hasta las clásicas milanesas a la napolitana con papas fritas con las que la recibió después de sus shows en River Plate.

La cocina también forma parte de sus encuentros con amigos y familiares, con quienes acostumbran compartir asados los fines de semana. Pero aquella conversación con Susana también dejó una de sus declaraciones más contundentes: “Él es el amor de mi vida”.

Con el tiempo, Rosemblat también empezó a compartir detalles de la intimidad que construyeron. Durante una entrevista con Grego Rossello en Ferné con Grego, reconoció que conocer a Lali había modificado profundamente su manera de entender la vida cotidiana. “Mirá, a mí me cambió mucho la vida conocerla porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental”, aseguró.

En marzo de 2025, durante una visita a Industria Nacional, el programa que conduce Rosemblat en Gelatina, reveló que “Mejor que vos”, la canción que grabó junto a Miranda!, estaba inspirada, en parte, en su relación con él.

Durante una visita a Gelatina, Lali reveló que “Mejor que vos”, la canción que grabó junto a Miranda!, estaba inspirada en parte en su relación con Pedro: “Hacete un poco cargo de la letra”, le dijo entre risas, mientras él se sorprendía con la confesión

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“Hacete un poco cargo de la letra”, le dijo, divertida, mientras el conductor se mostraba sorprendido. “¿Ah, sí? Me estoy enterando en este momento, Mariana”, respondió él. Lali entonces le recordó uno de los versos del estribillo, en el que celebra haber encontrado a alguien mejor que una expareja, y aclaró: “No es todo autorreferencial, pero uno se inspira en la vida”. Después, ante las bromas de Rosemblat, insistió: “A mí me inspiró el amor”.

A medida que el romance se consolidaba, también comenzaron a acompañarse en sus respectivos trabajos. Rosemblat se convirtió en una presencia habitual en los recitales de la cantante, mientras ella participó en algunas ocasiones de sus transmisiones de streaming, siempre con humor y una complicidad que trasladaron a las cámaras.

Rosemblat acompaña a Lali en sus grandes momentos profesionales y nunca oculta la admiración que siente por ella como artista. Después de uno de sus shows en River Plate, le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó su talento, su entrega y su capacidad para conquistar al público

Una de las demostraciones públicas de amor más significativas llegó después del concierto que la artista ofreció el 26 de septiembre de 2026 en River Plate. Desde el público, Rosemblat siguió el espectáculo y, al día siguiente, compartió un video acompañado de un extenso mensaje en el que destacó su talento y su manera de vincularse con quienes trabajan junto a ella. “Se lo devora como si fuera un caramelo”, escribió al describir la forma en que Lali se adueña del escenario.

Del “no me caso” a la boda

Después de viajes, proyectos y momentos compartidos, Lali y Rosemblat decidieron dar un paso más en su relación. En enero de 2026 anunciaron su compromiso con una publicación en Instagram: “Nos casamos”

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Hasta no hace tanto, el matrimonio parecía estar completamente fuera de los planes de ambos. En septiembre de 2025, cuando una fotografía de Lali en un atelier de alta costura despertó rumores sobre una posible boda, la cantante salió a desmentirlos.

“¡Ni en pedo me caso! Es un gastadero de dinero”, dijo entre risas ante las cámaras de LAM (América TV). Aseguró que disfrutaba de los casamientos de sus amigos, pero que no tenía deseos de organizar el suyo. Sin embargo, dejó una pequeña puerta abierta: “Nunca digo nunca a nada”.

Y algo cambió. El 14 de enero de 2026, Lali compartió en Instagram una publicación junto a Rosemblat en la que anunciaron que se casarían. Entre las imágenes aparecía un anillo de dos piedras y una frase que terminó con cualquier especulación: “Nos casamos”.

Desde entonces comenzaron los preparativos, aunque ambos decidieron mantener una parte importante de la celebración fuera de la mirada pública. Rosemblat adelantó en septiembre, durante una entrevista con Puro Show (eltrece), que sería una ceremonia íntima y que intentarían preservar cierta privacidad. Cuando le preguntaron por sus nervios, eligió ponerles un número: 70 sobre 100.

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También habló sobre su vestimenta y, entre risas, aseguró que usaría un traje, no una camiseta de Boca. En cuanto a la posibilidad de una ceremonia religiosa, explicó que no estaba entre sus planes y que sí imaginaba una celebración por civil.

Los festejos previos de la novia

Lali, mientras tanto, convirtió los meses previos al casamiento en una serie de festejos compartidos con sus amigas. A fines de agosto viajó a Río de Janeiro junto a un grupo integrado, entre otras, por Mery del Cerro, Candela Vetrano y Justina Bustos. Las imágenes mostraron jornadas de playa, salidas y accesorios especialmente preparados para la ocasión.

Uno de los detalles más divertidos fueron los encendedores personalizados con frases que la propia cantante había pronunciado cuando rechazaba la posibilidad de casarse.

En octubre llegó una segunda celebración, esta vez en Buenos Aires. La artista reunió a sus amigas en una cena que incluyó un bingo musical, juegos, una torta con cintas y una consigna que se repitió en distintos elementos de la decoración: “Me enamoré, taradas”.

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La tercera despedida llegó durante su reciente viaje a Miami, donde combinó actividades profesionales vinculadas con los Premios Billboard de la música latina con una fiesta en un barco. Allí volvió a aparecer aquella frase, estampada en prendas y accesorios. La cantante compartió las imágenes en sus redes y resumió esos días como una combinación de trabajo y momentos felices con amigos.

En plena cuenta regresiva para su casamiento, Lali celebró una nueva despedida de soltera junto a sus amigos a bordo de un yate en Miami

Rosemblat, por su parte, sigue mostrando una mezcla de entusiasmo y pudor cada vez que le preguntan por su futura esposa. En septiembre, durante una conversación con La Joaqui en Gelatina, la cantante advirtió que se había sonrojado al hablar de Lali. Él no intentó negarlo: “Me voy a casar y todavía me pongo rojo”, reconoció.

Después de varias relaciones, algunas felices y otras no tanto, Lali parece haber encontrado en Rosemblat un compañero con quien compartir tanto los grandes momentos como las pequeñas alegrías cotidianas. Y ahora, camino al altar, la cantante disfruta de un amor que, lejos de los escenarios y los reflectores, también le permite encontrar felicidad en las cosas más simples.

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