Mientras rodaban Don’t Look Up, Leonardo DiCaprio le confesó a Jonah Hill de qué serie de Disney+ es fanático

Jonah Hill dio a conocer la serie que Leonardo DiCaprio le pidió que viera durante la grabación de No mires arriba (Netflix). Ambos ya tenían una buena relación desde que compartieron elenco en El lobo de Wall Street. En ese contexto, Hill reveló que mientras grababan la exitosa película Netflix, DiCaprio le insistió para que mire una serie de Disney+ que también tuvo una gran recepción entre los fanáticos.

Durante su tiempo libre, Hill miró la serie The Mandalorian, según reveló en una entrevista con W Magazine. “Leo me hizo ver The Mandalorian cuando estábamos haciendo No mires arriba y fue como Baby Yoda, era tan lindo, pero simplemente no me importaba porque no sabía nada de lo que se trataba”, confesó dejando en claro que no era fanático del universo de Star Wars.

En esa misma línea, dejó en claro que no suele tener mucha afinidad con el género de ciencia ficción y que suele inclinarse por historias más realistas: “Si no sucedía o no podía suceder, entonces no me interesaba, porque perdía el interés”.

Jonah Hill reveló la serie que Leonardo DiCaprio le hizo mirar NIKO TAVERNISE/NETFLIX

A pesar de esto, Game of Thrones, que también fue un enorme éxito a nivel mundial, logró ser la excepción a la regla y lo cautivó. “No veo ciencia ficción y cosas así, así que nunca había visto Game of Thrones. Empecé en los últimos dos meses. Estoy en la temporada 4″.

The Mandalorian tiene dos temporadas y la última fue estrenada en 2020. Más allá de su éxito, la atención actualmente para los fanáticos está enfocada sobre otra producción del universo de Star Wars que funciona como spin-off.

Leonardo DiCaprio le insistió a Jonah Hill para que mire The Mandalorian

El libro de Boba Fett se estrenó el 29 de diciembre en Disney+ y continúa con la acción desde la escena post créditos donde el cazarrecompensas se hace del trono de Jabba the Hutt en el planeta Tatooine.

La frase final de No mires arriba que Leonardo DiCaprio improvisó

Hace algunos días, el protagonista había sido noticia porque se conoció que improvisó la emotiva frase final de la producción.

La noticia fue había sido revelada por Adam McKay, director de la película, en una entrevista con la revista Variety. Según su testimonio, el actor se acercó a él y a Cate Hardman, supervisora del guion, para manifestarles que quería improvisar una frase para el final.

A pesar de que finalmente se la incluyó y se volvió una línea clave y muy recordada, lo cierto es que estuvo a punto de quedar afuera.

McKay hizo énfasis en el impacto emocional que significó la frase y que por ese motivo casi queda afuera del corte: “Nos dio mucho miedo en la sala de edición porque nos golpeó muy duro. La mantuvimos fuera del montaje durante un tiempo. Y luego, hacia el final, pensamos: ‘¿Sabés qué? Tenemos que probarla’. Y fue el golpe más fuerte de todos”.

Además de la última línea, DiCaprio también tuvo la idea de incluir el discurso. La escena fue reescrita 15 veces hasta que finalmente conformó a todos y formó parte de la película.