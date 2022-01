No mires arriba: la escena que DiCaprio reescribió 15 veces y es de las más relevantes de la película de Netflix

Leonardo DiCaprio tiene una actuación descomunal en Don’t look up (No mires arriba), la película que actualmente encabeza la lista de las más vistas de Netflix. A tal punto que en Hollywood ya se rumorea que su papel en el filme le valdría al actor una nominación al Oscar. Pero además de actuar, el talentoso intérprete fue coautor de una de las escenas más relevantes de la película. Es una parte del guion que incluye un discurso y que DiCaprio y el director y creador de la película, Adam McKay, reescribieron unas 15 veces.

Don’t look up es una sátira corrosiva que intenta demostrar lo poco en serio que se toman los políticos, los medios y la gente en general todos los temas relativos al cuidado y la protección del medio ambiente. La trama cuenta cómo dos astrónomos de pueblo descubren que un meteorito va a estrellarse contra la Tierra y tratan de advertirle al mundo las devastadoras consecuencias. Pero, en general, nadie les hace demasiado caso.

DiCaprio interpreta a Randall Mindy, uno de estos astrónomos -la otra es Jennifer Lawrence- que hace todo lo posible para informar a todos de la llegada del meteorito. En una de las escenas, cuando es invitado a un programa de la televisión nacional, Mindy colapsa ante la sordera general y da un discurso vehemente y desesperado en el que ruega que alguien lo escuche, y no escatima críticas a la presidenta ni advertencias mortales.

La escena en que el personaje de DiCaprio trata de advertir por televisión del peligro inminente que se acerca a la tierra en Don't look up fue reescrita unas 15 veces Indiewire

Esa escena, que es una de las más trascendentes del filme, fue escrita por McKay y DiCaprio, que le había pedido al director poder poner un discurso para su personaje dentro de la película, según lo que cuenta el propio McKay en una entrevista con Vanity Fair.

De acuerdo con lo expresado por el director de la película, DiCaprio pretendía poner en Don’t look up un discurso similar al del periodista interpretado por Peter Finch en la película Network, poder que mata (1976), que grita: “Estoy loco como el infierno y no quiero seguir soportándolo”. Vale decir que Network es una de las películas preferidas del director de Don’t look up.

“Yo pensaba algo así como que los discursos son engañosos”, dijo McKay, preocupado porque el parlamento del astrónomo derivara en un tono sermoneador. “Es como los solos de batería. Eran increíbles en los ‘70, pero...”, ejemplificó el creador de Don’t look up.

DiCaprio respondió entonces que podrían socavar y trabajar el discurso para reírse un poco, a pesar de su tono dramático, y juntos entonces reescribieron esa escena unas 15 veces. Hasta que estuvo lista. “Creo que fue una de las risas más grandes de la película cuando hicimos la primera proyección de prueba”, sentenció el director y guionista del filme.

En esta imagen difundida por Netflix, Cate Blanchett como Brie Evantee, Tyler Perry como Jack Bremmer, Leonardo DiCaprio como Dr. Randall Mindy y Jennifer Lawrence como Kate Dibiasky en una escena de "Don't Look Up". (Niko Tavernise/Netflix vía AP)

DiCaprio encuadró el discurso de su astrónomo en Don’t look up en sus fuertes convicciones en la defensa de temas que afectan al medio ambiente. De hecho, se sintió agradecido al poder participar de una película que hablara de estos asuntos de manera tan directa.

“Adam (McKay) creó esta película, que trata sobre la crisis climática, pero creó un sentido de urgencia al hacerla sobre un cometa que golpeará la Tierra en seis meses y en cómo la ciencia se ha politizado”, dijo el actor, en una conferencia de prensa virtual que reflejó el medio Toronto Sun.

En cuanto a su rol como científico en el filme, el ganador del Oscar por Renacido señaló: “Me sentí agradecido de interpretar a un personaje que se basa en tantas personas que he conocido en la comunidad científica y, en particular, en los científicos del clima, que han estado tratando de comunicar la urgencia de este problema y sienten que están sujetos a la última página del periódico“.